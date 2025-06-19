Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/siluanov-858658251.html
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России
Министр финансов России Антон Силуанов пошутил на макроэкономической сессии ПМЭФ, что в снижении инфляции до 4% главное - вера. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:22+0300
2025-06-19T11:22+0300
пмэф-2025
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов пошутил на макроэкономической сессии ПМЭФ, что в снижении инфляции до 4% главное - вера. "Главное - вера. Если верить в 4% - точно сбудется", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", обсуждая вопросы инфляции в России. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/inflyatsiya-858654224.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов
ПМЭФ-2025, Антон Силуанов
11:22 19.06.2025
 
"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России

Силуанов: если верить в инфляцию в 4% - точно сбудется

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов пошутил на макроэкономической сессии ПМЭФ, что в снижении инфляции до 4% главное - вера.
"Главное - вера. Если верить в 4% - точно сбудется", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", обсуждая вопросы инфляции в России.
Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Инфляция в России замедляется быстрее ожиданий ЦБ, заявила Набиуллина
10:23
 
ПМЭФ-2025Антон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала