https://1prime.ru/20250619/siluanov-858658251.html

"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России

"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Главное - вера". Силуанов рассказал о снижении инфляции в России

Министр финансов России Антон Силуанов пошутил на макроэкономической сессии ПМЭФ, что в снижении инфляции до 4% главное - вера. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:22+0300

2025-06-19T11:22+0300

2025-06-19T11:22+0300

пмэф-2025

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов пошутил на макроэкономической сессии ПМЭФ, что в снижении инфляции до 4% главное - вера. "Главное - вера. Если верить в 4% - точно сбудется", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов", обсуждая вопросы инфляции в России. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/inflyatsiya-858654224.html

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антон силуанов