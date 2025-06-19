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Силуанов оценил ситуацию с поступлением денег от утильсбора в казну

Силуанов оценил ситуацию с поступлением денег от утильсбора в казну - 19.06.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил ситуацию с поступлением денег от утильсбора в казну

Собираемость утильсбора отражает тот факт, что российские предприятия успели закупиться техникой заранее, однако "потепление" в денежно-кредитной политике... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:31+0300

2025-06-19T11:31+0300

2025-06-19T11:31+0300

экономика

россия

финансы

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Собираемость утильсбора отражает тот факт, что российские предприятия успели закупиться техникой заранее, однако "потепление" в денежно-кредитной политике улучшит ситуацию с поступлениями денег от него в казну, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Утиль" - особая ситуация, тем более это сбор. На него повлияло несколько факторов: те, кто покупает технику, завозит ее из-за рубежа или покупают ее здесь, закупились в прошлом году, понимая, что "утиль" будет повышен. Мы видели в четвертом квартале, какой объем техники закупили как по импорту, так и у отечественных производителей. Второе - стоимость денег высокая, конечно, вопрос закупки новой техники и переоснащения производства идет на втором плане. Как только мы увидим сейчас "потепление", которое мы все ждем, точно я могу сказать, что и вопрос с "утилем" будет выглядеть совершенно по-другому", - сказал он. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, финансы, антон силуанов