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Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России

Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России - 19.06.2025, ПРАЙМ

Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России

Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:51+0300

2025-06-19T16:51+0300

2025-06-19T16:51+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Если отрезать российские энергоносители, остаточных мощностей не хватит, чтобы обеспечить страну в том, что касается газа и нефти", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ. Он добавил, что Будапешт будет бороться против принятия этого решения, будет сотрудничать со Словакией. "Да, мы работаем над этим", - подчеркнул Сийярто, отвечая на вопрос о том, работает ли Венгрия над решением вопроса поставок энергоресурсов из РФ с "Газпромом". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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