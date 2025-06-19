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Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России
Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России
Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Если отрезать российские энергоносители, остаточных мощностей не хватит, чтобы обеспечить страну в том, что касается газа и нефти", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ. Он добавил, что Будапешт будет бороться против принятия этого решения, будет сотрудничать со Словакией. "Да, мы работаем над этим", - подчеркнул Сийярто, отвечая на вопрос о том, работает ли Венгрия над решением вопроса поставок энергоресурсов из РФ с "Газпромом". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газ, венгрия, будапешт, словакия, петер сийярто, ес, мид
ПМЭФ-2025, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, ЕС, МИД
16:51 19.06.2025
 
Сийярто заявил, что Венгрии не хватит энергоресурсов без поставок из России

Сийярто: Венгрии не хватит энергоресурсов, если ЕС запретит поставлять их из РФ

© Фото : MTIМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : MTI
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Если отрезать российские энергоносители, остаточных мощностей не хватит, чтобы обеспечить страну в том, что касается газа и нефти", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.
Он добавил, что Будапешт будет бороться против принятия этого решения, будет сотрудничать со Словакией.
"Да, мы работаем над этим", - подчеркнул Сийярто, отвечая на вопрос о том, работает ли Венгрия над решением вопроса поставок энергоресурсов из РФ с "Газпромом".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Глава "Газпрома" обсудил с МИД Венгрии вопросы перспективных поставок газа
15:00
 
ПМЭФ-2025ГазВЕНГРИЯБудапештСЛОВАКИЯПетер СийяртоЕСМИД
 
 
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