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СМИ: ЕС рассматривает перевод активов России в более рискованный фонд
СМИ: ЕС рассматривает перевод активов России в более рискованный фонд - 19.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС рассматривает перевод активов России в более рискованный фонд
Евросоюз изучает возможность перевода около 200 миллиардов замороженных активов РФ в более рискованные активы в попытке получить больше средств для Киева,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:22+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность перевода около 200 миллиардов замороженных активов РФ в более рискованные активы в попытке получить больше средств для Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами. "Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты... Цель - генерировать больше прибыли для помощи… Украине", - пишет издание. По данным газеты, ЕС изучает возможность перевода активов в некий "механизм специального назначения" под эгидой блока.
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финансы, россия, киев, ес, politico
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Киев, ЕС, Politico
СМИ: ЕС рассматривает перевод активов России в более рискованный фонд
Politico: ЕС может перевести 200 миллиардов активов РФ в более рискованный фонд
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность перевода около 200 миллиардов замороженных активов РФ в более рискованные активы в попытке получить больше средств для Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами.
"Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты... Цель - генерировать больше прибыли для помощи… Украине", - пишет издание.
По данным газеты, ЕС изучает возможность перевода активов в некий "механизм специального назначения" под эгидой блока.
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