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РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - 19.06.2025, ПРАЙМ
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РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - 19.06.2025, ПРАЙМ
РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, буркина-фасо, алексей лихачев, росатом
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, БУРКИНА-ФАСО, Алексей Лихачев, Росатом
10:56 19.06.2025
 
РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа.
Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Росатом" и "Роскосмос" подготовили проект по космическому атому
20 мая, 10:42
 
ПМЭФ-2025РОССИЯБУРКИНА-ФАСОАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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