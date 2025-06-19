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РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - 19.06.2025, ПРАЙМ

РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:56+0300

2025-06-19T10:56+0300

2025-06-19T10:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия и Буркина-Фасо подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Согласно опубликованному ранее проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, буркина-фасо, алексей лихачев, росатом