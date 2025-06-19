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Бизнес России и США заинтересован в сотрудничестве, заявила глава АСИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Бизнес России и США заинтересован в сотрудничестве, заявила глава АСИ
Бизнес России и США заинтересован в сотрудничестве, заявила глава АСИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Бизнес России и США заинтересован в сотрудничестве, заявила глава АСИ
Российский и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в освоении космоса, Арктики и IT-сфере, заявила | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:51+0300
2025-06-19T15:51+0300
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россия
агентство стратегических инициатив
сша
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в освоении космоса, Арктики и IT-сфере, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сегодня участвовали предприниматели с российской стороны, с американской стороны, представители органов власти. Все отметили еще раз важность таких встреч, что необходимо разговаривать, необходимо встречаться. Разговаривали о перспективах направлений в части сотрудничества. Это вопросы, связанные с развитием, освоением космоса. Это проекты в IT-сфере, искусственный интеллект, освоение Арктики, сельское хозяйство. Достаточно широкий спектр направлений, где и российский, и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве", - сказала Чупшева по итогам сессии "Россия - США". По ее словам, такие встречи будут проходить регулярно. "Руководители наших стран, президенты заложили такую основу для возобновления конструктивного диалога. И он сегодня ведется и на уровне администрации президента, и на уровне, опять же, бизнеса. Мы позитивно смотрим вперед", - отметила она. В свою очередь президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил, что развитие бизнеса является лучшим решением потенциальных конфликтов. "Американская торговая палата считает, что самое лучшее решение потенциальных конфликтов, которые есть, это бизнес. Люди, которые занимаются бизнесом, они развивают эти возможности для Америки и для России. И это выгодно для всех", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, агентство стратегических инициатив, сша, бизнес
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Агентство стратегических инициатив, США, Бизнес
15:51 19.06.2025
 
Бизнес России и США заинтересован в сотрудничестве, заявила глава АСИ

Чупшаева: российский и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российский и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в освоении космоса, Арктики и IT-сфере, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сегодня участвовали предприниматели с российской стороны, с американской стороны, представители органов власти. Все отметили еще раз важность таких встреч, что необходимо разговаривать, необходимо встречаться. Разговаривали о перспективах направлений в части сотрудничества. Это вопросы, связанные с развитием, освоением космоса. Это проекты в IT-сфере, искусственный интеллект, освоение Арктики, сельское хозяйство. Достаточно широкий спектр направлений, где и российский, и американский бизнес заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве", - сказала Чупшева по итогам сессии "Россия - США".
По ее словам, такие встречи будут проходить регулярно. "Руководители наших стран, президенты заложили такую основу для возобновления конструктивного диалога. И он сегодня ведется и на уровне администрации президента, и на уровне, опять же, бизнеса. Мы позитивно смотрим вперед", - отметила она.
В свою очередь президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил, что развитие бизнеса является лучшим решением потенциальных конфликтов.
"Американская торговая палата считает, что самое лучшее решение потенциальных конфликтов, которые есть, это бизнес. Люди, которые занимаются бизнесом, они развивают эти возможности для Америки и для России. И это выгодно для всех", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Глава AmCham в России выразил надежду на поддержку бизнеса в стране
12:58
 
ПМЭФ-2025РОССИЯАгентство стратегических инициативСШАБизнес
 
 
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