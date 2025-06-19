Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/sovbez-858642758.html
Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом
Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом - 19.06.2025, ПРАЙМ
Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:11+0300
2025-06-19T03:11+0300
мировая экономика
экономика
россия
бразилия
бельгия
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858642758.jpg?1750291888
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес "Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он. Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России. "Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.
бразилия
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, бразилия, бельгия, оон, мид
Мировая экономика, Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, ООН, МИД
03:11 19.06.2025
 
Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом

Экс-глава МИД Бразилии Нунес: попытки исключить Россию из СБ ООН не увенчаются успехом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес
"Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он.
Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России.
"Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯБЕЛЬГИЯООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала