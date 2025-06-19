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Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом

Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом - 19.06.2025, ПРАЙМ

Попытки исключить Россию из Совбеза ООН не увенчаются успехом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:11+0300

2025-06-19T03:11+0300

2025-06-19T03:11+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес "Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он. Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России. "Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.

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бельгия

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