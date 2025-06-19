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Советник патриарха Кирилла оценил поправки в закон о церкви в Эстонии - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Советник патриарха Кирилла оценил поправки в закон о церкви в Эстонии
Советник патриарха Кирилла оценил поправки в закон о церкви в Эстонии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Советник патриарха Кирилла оценил поправки в закон о церкви в Эстонии
По доступным из СМИ данным, в новой редакции эстонского закона о церкви сохраняются положения, которые ведут к ограничению свободы вероисповедания - вопросы... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:15+0300
2025-06-19T06:15+0300
общество
экономика
здоровье
эстония
москва
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. По доступным из СМИ данным, в новой редакции эстонского закона о церкви сохраняются положения, которые ведут к ограничению свободы вероисповедания - вопросы церковного устройства не могут в светском государстве регулироваться решениями госвласти, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. В среду парламент Эстонии принял в третьем чтении поправки в закон о церквях и приходах в стране, передает телерадиокомпания ERR. Как отмечается, среди важных изменений - церквям продлили срок внесения изменений в уставы с двух месяцев до полугода. Парламент исключил из закона "запрет на руководство" со стороны находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица. ERR отмечает со ссылкой на слова президента Эстонии Алара Кариса, что такая формулировка имела слишком широкое толкование. Также парламент изменил формулировку закона таким образом, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, находящимся за рубежом и представляющим угрозу Эстонии. Поправки также уточняют требования к желающим стать священнослужителем в Эстонии. Издание Postimees добавляет, что поправки должны вступить в силу после того, как о них объявит президент страны Алар Карис. Согласно ERR, за поправки проголосовали 68 депутатов, против - 17. Против голосовали Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), член партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул и еще несколько депутатов. "Принятые в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) поправки к закону о церквах и общинах требуют детальной юридической оценки. Но из того, что известно о их содержании на основании публикаций в СМИ, видно, что и в новой редакции закона сохраняется ряд неконституционных и противоречащих международно признанным нормам ограничений свободы вероисповедания. Данный факт послужил причиной отклонения законопроекта в предыдущей версии эстонского парламента президентом Эстонской Республики господином Карисом", - сказал отец Николай Балашов. По его словам, в Русской православной церкви будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий. "Убеждены, что вопросы канонического церковного устройства не могут в светском государстве регулироваться решениями государственной власти", - заключил представитель РПЦ. Парламент Эстонии ранее принял закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭХПЦ назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, и заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации. Президент Алар Карис заявил эстонской газете Postimees, что не принял поправку к закону против православной церкви, так как "в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
общество , здоровье, эстония, москва, рпц
Общество , Экономика, Здоровье, ЭСТОНИЯ, МОСКВА, РПЦ
06:15 19.06.2025
 
Советник патриарха Кирилла оценил поправки в закон о церкви в Эстонии

Советник патриарха: в новой редакции закона о церкви сохраняются ограничения свободы

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. По доступным из СМИ данным, в новой редакции эстонского закона о церкви сохраняются положения, которые ведут к ограничению свободы вероисповедания - вопросы церковного устройства не могут в светском государстве регулироваться решениями госвласти, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
В среду парламент Эстонии принял в третьем чтении поправки в закон о церквях и приходах в стране, передает телерадиокомпания ERR. Как отмечается, среди важных изменений - церквям продлили срок внесения изменений в уставы с двух месяцев до полугода. Парламент исключил из закона "запрет на руководство" со стороны находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица. ERR отмечает со ссылкой на слова президента Эстонии Алара Кариса, что такая формулировка имела слишком широкое толкование.
Также парламент изменил формулировку закона таким образом, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, находящимся за рубежом и представляющим угрозу Эстонии. Поправки также уточняют требования к желающим стать священнослужителем в Эстонии. Издание Postimees добавляет, что поправки должны вступить в силу после того, как о них объявит президент страны Алар Карис. Согласно ERR, за поправки проголосовали 68 депутатов, против - 17. Против голосовали Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), член партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул и еще несколько депутатов.
"Принятые в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) поправки к закону о церквах и общинах требуют детальной юридической оценки. Но из того, что известно о их содержании на основании публикаций в СМИ, видно, что и в новой редакции закона сохраняется ряд неконституционных и противоречащих международно признанным нормам ограничений свободы вероисповедания. Данный факт послужил причиной отклонения законопроекта в предыдущей версии эстонского парламента президентом Эстонской Республики господином Карисом", - сказал отец Николай Балашов.
По его словам, в Русской православной церкви будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий. "Убеждены, что вопросы канонического церковного устройства не могут в светском государстве регулироваться решениями государственной власти", - заключил представитель РПЦ.
Парламент Эстонии ранее принял закон, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭХПЦ назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, и заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации.
Президент Алар Карис заявил эстонской газете Postimees, что не принял поправку к закону против православной церкви, так как "в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".
 
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