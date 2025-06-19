Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250619/sovkombank-858672121.html
Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях
Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях - 19.06.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях
Совкомбанк и Костромская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 4,7... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:40+0300
2025-06-19T14:40+0300
совкомбанк
финансы
сергей хотимский
кострома
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858669413_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6f16aacb0778d31725f16b14820a7c98.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и Костромская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 4,7 миллиарда рублей, следует из сообщения банка. Документ подписали первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Соглашение предусматривает строительство в Костроме современного центра разработки финтех-услуг и обработки данных, который станет одной из ключевых технологических площадок банка. Общий объем инвестиций составит 4,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 1890 высококвалифицированных рабочих мест для жителей региона."Костромская область – не просто регион присутствия для Совкомбанка, а наша малая родина, где начиналась история банка. Мы последовательно инвестируем в развитие области. Создание финтех-центра – важный шаг в этом направлении. Он откроет перед жителями региона, в том числе перед выпускниками Костромского государственного университета, возможности для профессионального роста в сфере финансовых технологий без необходимости переезда в другие города", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "Костромская область взяла курс на создание современных рабочих мест, и сегодня мы сделали ещё один важный шаг в этом направлении, подписав соглашение с Совкомбанком о строительстве финтех-центра. Несколько лет назад Совкомбанк заключил соглашение с Костромским государственным университетом и модернизировал университетский корпус, создав все условия для подготовки IT-специалистов экстра-класса. И теперь эти выпускники смогут работать в новом центре обработки данных. Это логичное продолжение нашей стратегии развития региона, где особое внимание уделяется созданию современных, высокотехнологичных рабочих мест в разных отраслях", - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
https://1prime.ru/20250515/sovkombank-857615107.html
кострома
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858669413_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e92d22a50e6c830323ee8df0a971c75f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк, финансы, сергей хотимский, кострома, россия
Совкомбанк, Финансы, Сергей Хотимский, Кострома, РОССИЯ
14:40 19.06.2025
 
Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях

Совкомбанк инвестирует 4,7 млрд рублей в создание финтех-центра в Костроме

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк инвестирует 4,7 млрд рублей в создание финтех-центра в Костроме
Совкомбанк инвестирует 4,7 млрд рублей в создание финтех-центра в Костроме - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и Костромская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 4,7 миллиарда рублей, следует из сообщения банка.
Совкомбанк рассказал о золотом депозите, за которым идет охота - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Совкомбанк рассказал о золотом депозите, за которым идет охота
15 мая, 17:55
Документ подписали первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Соглашение предусматривает строительство в Костроме современного центра разработки финтех-услуг и обработки данных, который станет одной из ключевых технологических площадок банка. Общий объем инвестиций составит 4,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 1890 высококвалифицированных рабочих мест для жителей региона.
"Костромская область – не просто регион присутствия для Совкомбанка, а наша малая родина, где начиналась история банка. Мы последовательно инвестируем в развитие области. Создание финтех-центра – важный шаг в этом направлении. Он откроет перед жителями региона, в том числе перед выпускниками Костромского государственного университета, возможности для профессионального роста в сфере финансовых технологий без необходимости переезда в другие города", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
"Костромская область взяла курс на создание современных рабочих мест, и сегодня мы сделали ещё один важный шаг в этом направлении, подписав соглашение с Совкомбанком о строительстве финтех-центра. Несколько лет назад Совкомбанк заключил соглашение с Костромским государственным университетом и модернизировал университетский корпус, создав все условия для подготовки IT-специалистов экстра-класса. И теперь эти выпускники смогут работать в новом центре обработки данных. Это логичное продолжение нашей стратегии развития региона, где особое внимание уделяется созданию современных, высокотехнологичных рабочих мест в разных отраслях", - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
 
СовкомбанкФинансыСергей ХотимскийКостромаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала