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Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях

Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях - 19.06.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк и Костромская область на ПМЭФ договорились об инвестициях

Совкомбанк и Костромская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 4,7... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:40+0300

2025-06-19T14:40+0300

2025-06-19T14:40+0300

совкомбанк

финансы

сергей хотимский

кострома

россия

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и Костромская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 4,7 миллиарда рублей, следует из сообщения банка. Документ подписали первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Соглашение предусматривает строительство в Костроме современного центра разработки финтех-услуг и обработки данных, который станет одной из ключевых технологических площадок банка. Общий объем инвестиций составит 4,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 1890 высококвалифицированных рабочих мест для жителей региона."Костромская область – не просто регион присутствия для Совкомбанка, а наша малая родина, где начиналась история банка. Мы последовательно инвестируем в развитие области. Создание финтех-центра – важный шаг в этом направлении. Он откроет перед жителями региона, в том числе перед выпускниками Костромского государственного университета, возможности для профессионального роста в сфере финансовых технологий без необходимости переезда в другие города", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "Костромская область взяла курс на создание современных рабочих мест, и сегодня мы сделали ещё один важный шаг в этом направлении, подписав соглашение с Совкомбанком о строительстве финтех-центра. Несколько лет назад Совкомбанк заключил соглашение с Костромским государственным университетом и модернизировал университетский корпус, создав все условия для подготовки IT-специалистов экстра-класса. И теперь эти выпускники смогут работать в новом центре обработки данных. Это логичное продолжение нашей стратегии развития региона, где особое внимание уделяется созданию современных, высокотехнологичных рабочих мест в разных отраслях", - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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совкомбанк, финансы, сергей хотимский, кострома, россия