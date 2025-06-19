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Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 19.06.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, предусматривающее развитие... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:42+0300
2025-06-19T15:42+0300
пмэф-2025
совкомбанк
финансы
россети ленэнерго
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, предусматривающее развитие стратегического сотрудничества между сторонами в сфере предоставления банковских услуг и финансовых инструментов, следует из сообщения банка. Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правления-руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов и генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин. Соглашение предусматривает расширение перечня предоставляемых банковских продуктов, совместную работу по оптимизации долгового портфеля, управлению ликвидностью и финансовому обеспечению. "Мы видим большой потенциал в сочетании наших экспертиз: банковских решений для сложных сделок и опыта "Россети Ленэнерго" в реализации стратегических инициатив. Уверен, что наше партнёрство станет драйвером развития энергетической инфраструктуры Северо-Запада", — сказал Автухов. "Сотрудничество с системно значимым банком – это дополнительные перспективные возможности для реализации компанией "Россети Ленэнерго" масштабных проектов по развитию сетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения потребителей в регионах присутствия, а также важный фактор повышения эффективности финансово-экономической деятельности нашей компании", — отметил Кузьмин.
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совкомбанк, финансы, россети ленэнерго
ПМЭФ-2025, Совкомбанк, Финансы, Россети Ленэнерго
15:42 19.06.2025
 
Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Соглашение нацелено на инвестиционную и операционную деятельность компании

© Фото : Пресс-служба РоссетиСовкомбанк и "Россети Ленэнерго" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Совкомбанк и Россети Ленэнерго на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба Россети
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и "Россети Ленэнерго" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, предусматривающее развитие стратегического сотрудничества между сторонами в сфере предоставления банковских услуг и финансовых инструментов, следует из сообщения банка.
Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правления-руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов и генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго" Игорь Кузьмин.
Соглашение предусматривает расширение перечня предоставляемых банковских продуктов, совместную работу по оптимизации долгового портфеля, управлению ликвидностью и финансовому обеспечению.
"Мы видим большой потенциал в сочетании наших экспертиз: банковских решений для сложных сделок и опыта "Россети Ленэнерго" в реализации стратегических инициатив. Уверен, что наше партнёрство станет драйвером развития энергетической инфраструктуры Северо-Запада", — сказал Автухов.
"Сотрудничество с системно значимым банком – это дополнительные перспективные возможности для реализации компанией "Россети Ленэнерго" масштабных проектов по развитию сетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения потребителей в регионах присутствия, а также важный фактор повышения эффективности финансово-экономической деятельности нашей компании", — отметил Кузьмин.
 
ПМЭФ-2025СовкомбанкФинансыРоссети Ленэнерго
 
 
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