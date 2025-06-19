https://1prime.ru/20250619/sovkombank-858675883.html
Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 19.06.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1") подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов, следует из сообщения банка. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:47+0300
2025-06-19T15:47+0300
2025-06-19T15:47+0300
финансы
банки
совкомбанк
россия
дорожное строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858675623_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_792edbd6b268a7918dbe1b5be8d83fc9.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1") подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов, следует из сообщения банка. Соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционных проектов в сфере строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в России подписали заместитель председателя правления – глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и руководитель ГК "АБЗ-1" Владимир Калинин. Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства сторон в рамках концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Совкомбанк, имеющий успешный опыт сотрудничества с компанией в качестве организатора облигационных выпусков, расширяет взаимодействие, включая финансирование инфраструктурных проектов. "Новое соглашение позволит нам вместе строить современные дороги и транспортные развязки. Сейчас в работе уже несколько перспективных проектов ГЧП, где банк готов предложить не просто финансирование, а комплексные решения – от проектного структурирования до управления ликвидностью. Для нас это не просто бизнес, а вклад в будущее российской инфраструктуры", – сказал Автухов. "АБЗ-1" - давний партнер Совкомбанка. Результатом совместной работы стал успешный выход компании на рынок ценных бумаг. Новое соглашение позволит объединить имеющиеся у компании компетенции и накопленный опыт при подготовке и реализации новых масштабных ГЧП-проектов для развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры России", – отметил Владимир Калинин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858675623_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8ef8b60bacb6d820092395d841cb02a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, совкомбанк, россия, дорожное строительство
Финансы, Банки, Совкомбанк, РОССИЯ, дорожное строительство
Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Соглашение нацелено на реализацию инфраструктурных проектов
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1") подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов, следует из сообщения банка.
Соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционных проектов в сфере строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в России подписали заместитель председателя правления – глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и руководитель ГК "АБЗ-1" Владимир Калинин.
Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства сторон в рамках концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Совкомбанк, имеющий успешный опыт сотрудничества с компанией в качестве организатора облигационных выпусков, расширяет взаимодействие, включая финансирование инфраструктурных проектов.
"Новое соглашение позволит нам вместе строить современные дороги и транспортные развязки. Сейчас в работе уже несколько перспективных проектов ГЧП, где банк готов предложить не просто финансирование, а комплексные решения – от проектного структурирования до управления ликвидностью. Для нас это не просто бизнес, а вклад в будущее российской инфраструктуры", – сказал Автухов.
"АБЗ-1" - давний партнер Совкомбанка. Результатом совместной работы стал успешный выход компании на рынок ценных бумаг. Новое соглашение позволит объединить имеющиеся у компании компетенции и накопленный опыт при подготовке и реализации новых масштабных ГЧП-проектов для развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры России", – отметил Владимир Калинин.