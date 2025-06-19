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Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 19.06.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1") подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов, следует из сообщения банка. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

финансы

банки

совкомбанк

россия

дорожное строительство

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Совкомбанк и "АБЗ-Дорстрой" (входит в ГК "АБЗ-1") подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов, следует из сообщения банка. Соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционных проектов в сфере строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в России подписали заместитель председателя правления – глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и руководитель ГК "АБЗ-1" Владимир Калинин. Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства сторон в рамках концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Совкомбанк, имеющий успешный опыт сотрудничества с компанией в качестве организатора облигационных выпусков, расширяет взаимодействие, включая финансирование инфраструктурных проектов. "Новое соглашение позволит нам вместе строить современные дороги и транспортные развязки. Сейчас в работе уже несколько перспективных проектов ГЧП, где банк готов предложить не просто финансирование, а комплексные решения – от проектного структурирования до управления ликвидностью. Для нас это не просто бизнес, а вклад в будущее российской инфраструктуры", – сказал Автухов. "АБЗ-1" - давний партнер Совкомбанка. Результатом совместной работы стал успешный выход компании на рынок ценных бумаг. Новое соглашение позволит объединить имеющиеся у компании компетенции и накопленный опыт при подготовке и реализации новых масштабных ГЧП-проектов для развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры России", – отметил Владимир Калинин.

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финансы, банки, совкомбанк, россия, дорожное строительство