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Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты
Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты
Российский сжиженный природный газ (СПГ) к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса при своевременном вводе всех заявленных проектов и полной загрузке... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:55+0300
2025-06-19T08:55+0300
энергетика
газ
россия
спг
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса при своевременном вводе всех заявленных проектов и полной загрузке производства, говорится в исследовании "Рыночный ландшафт: обзор газохимических трендов", который подготовила компания "Имплемента". "К 2030 году российский СПГ сможет покрыть до 17% мирового спроса, а при своевременном вводе и полной загрузке всех заявленных проектов доля может составить 30%", — говорится в исследовании. Амбициозные планы развития отрасли СПГ, как уточняется, включают в себя широкий перечень проектов на различных этапах проработки – запуск оставшихся линии таких производств, как "Арктик СПГ 2", "Мурманский СПГ", "Балтийский СПГ", а также целый ряд иных инициатив. Производственные мощности к 2030 году, как уточняется, могут быть увеличены примерно до 110 миллионов тонн. При этом проекты в России даже не в самых благоприятных условиях способны претендовать на высокий уровень загрузки производства благодаря их высокой конкурентоспособности, отмечается в исследовании. "Ключевыми задачами развития экспорта СПГ из России остаются обеспечение собственным танкерным флотом, поиск доступных ниш, в том числе посредством интеграции и углубления сотрудничества с перспективными потребителями, а также долгосрочная контрактация объемов на насыщенном рынке с усиливающейся конкуренцией", — отметили эксперты.
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газ, россия, спг
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СПГ
08:55 19.06.2025
 
Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты

"Имплемента": российский СПГ к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса при своевременном вводе всех заявленных проектов и полной загрузке производства, говорится в исследовании "Рыночный ландшафт: обзор газохимических трендов", который подготовила компания "Имплемента".
"К 2030 году российский СПГ сможет покрыть до 17% мирового спроса, а при своевременном вводе и полной загрузке всех заявленных проектов доля может составить 30%", — говорится в исследовании.
Амбициозные планы развития отрасли СПГ, как уточняется, включают в себя широкий перечень проектов на различных этапах проработки – запуск оставшихся линии таких производств, как "Арктик СПГ 2", "Мурманский СПГ", "Балтийский СПГ", а также целый ряд иных инициатив.
Производственные мощности к 2030 году, как уточняется, могут быть увеличены примерно до 110 миллионов тонн. При этом проекты в России даже не в самых благоприятных условиях способны претендовать на высокий уровень загрузки производства благодаря их высокой конкурентоспособности, отмечается в исследовании.
"Ключевыми задачами развития экспорта СПГ из России остаются обеспечение собственным танкерным флотом, поиск доступных ниш, в том числе посредством интеграции и углубления сотрудничества с перспективными потребителями, а также долгосрочная контрактация объемов на насыщенном рынке с усиливающейся конкуренцией", — отметили эксперты.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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