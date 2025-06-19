https://1prime.ru/20250619/spg-858649935.html

Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты

Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ

Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты

Российский сжиженный природный газ (СПГ) к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса при своевременном вводе всех заявленных проектов и полной загрузке... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:55+0300

2025-06-19T08:55+0300

2025-06-19T08:55+0300

энергетика

газ

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/75/841397522_459:0:5223:2680_1920x0_80_0_0_a9d18671a3494eb09470604a2c3a20b3.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российский сжиженный природный газ (СПГ) к 2030 году может покрыть до 30% мирового спроса при своевременном вводе всех заявленных проектов и полной загрузке производства, говорится в исследовании "Рыночный ландшафт: обзор газохимических трендов", который подготовила компания "Имплемента". "К 2030 году российский СПГ сможет покрыть до 17% мирового спроса, а при своевременном вводе и полной загрузке всех заявленных проектов доля может составить 30%", — говорится в исследовании. Амбициозные планы развития отрасли СПГ, как уточняется, включают в себя широкий перечень проектов на различных этапах проработки – запуск оставшихся линии таких производств, как "Арктик СПГ 2", "Мурманский СПГ", "Балтийский СПГ", а также целый ряд иных инициатив. Производственные мощности к 2030 году, как уточняется, могут быть увеличены примерно до 110 миллионов тонн. При этом проекты в России даже не в самых благоприятных условиях способны претендовать на высокий уровень загрузки производства благодаря их высокой конкурентоспособности, отмечается в исследовании. "Ключевыми задачами развития экспорта СПГ из России остаются обеспечение собственным танкерным флотом, поиск доступных ниш, в том числе посредством интеграции и углубления сотрудничества с перспективными потребителями, а также долгосрочная контрактация объемов на насыщенном рынке с усиливающейся конкуренцией", — отметили эксперты.

https://1prime.ru/20250618/spg-858604621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, спг