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Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение

Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение

Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании двойного налогообложения между Москвой и Вашингтоном необходимо пересмотреть и запустить заново. "Но именно эта тема - соглашение об избежании двойного налогообложения - сейчас особенно важна. Мы его аннулировали, причины в тот момент были понятны. Но особенно сейчас, когда мы надеемся на улучшение отношений между США и Россией, над чем мы постоянно работаем, я думаю, это должно стать приоритетом. Нам нужно заново запустить это соглашение, и, надеемся, минфин (США - ред.) поддержит такую инициативу", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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