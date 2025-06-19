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Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение
Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение
Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:32+0300
2025-06-19T16:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании двойного налогообложения между Москвой и Вашингтоном необходимо пересмотреть и запустить заново. "Но именно эта тема - соглашение об избежании двойного налогообложения - сейчас особенно важна. Мы его аннулировали, причины в тот момент были понятны. Но особенно сейчас, когда мы надеемся на улучшение отношений между США и Россией, над чем мы постоянно работаем, я думаю, это должно стать приоритетом. Нам нужно заново запустить это соглашение, и, надеемся, минфин (США - ред.) поддержит такую инициативу", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, москва, вашингтон
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН
16:32 19.06.2025
 
Глава Торговой палаты США в России призвал возобновить налоговое соглашение

Глава ТПП США в России призвал возобновить налоговое соглашение между странами

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании двойного налогообложения между Москвой и Вашингтоном необходимо пересмотреть и запустить заново.
"Но именно эта тема - соглашение об избежании двойного налогообложения - сейчас особенно важна. Мы его аннулировали, причины в тот момент были понятны. Но особенно сейчас, когда мы надеемся на улучшение отношений между США и Россией, над чем мы постоянно работаем, я думаю, это должно стать приоритетом. Нам нужно заново запустить это соглашение, и, надеемся, минфин (США - ред.) поддержит такую инициативу", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯСШАМОСКВАВАШИНГТОН
 
 
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