https://1prime.ru/20250619/ssha-858684795.html

CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США

CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США - 19.06.2025, ПРАЙМ

CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:28+0300

2025-06-19T19:28+0300

2025-06-19T19:28+0300

сша

дональд трамп

удар

ядерный объект

иран

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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. "Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок", - приводит канал слова источников, знакомых с позицией Трампа. По словам источников, Трампу доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана. Его текущее мнение, как утверждают источники, заключается в том, что объект следует вывести из строя, поскольку там потенциально может быть произведено оружие за короткий срок. Телеканал отмечает, что Трамп осведомлен о предпринимаемых дипломатических усилиях, в частности о намеченной на пятницу встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями Евросоюза в Швейцарии. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным телеканала, в закрытом формате сообщил, что, несмотря на отсутствие официального приказа от иранского руководства, страна находится на грани получения ядерного оружия. В четверг министр иностранных дел Ирана подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

https://1prime.ru/20250618/tramp-858630127.html

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сша, дональд трамп, удар, ядерный объект, иран