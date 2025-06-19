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CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США - 19.06.2025, ПРАЙМ
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CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США
CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США - 19.06.2025, ПРАЙМ
CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США
Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:28+0300
2025-06-19T19:28+0300
сша
дональд трамп
удар
ядерный объект
иран
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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. "Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок", - приводит канал слова источников, знакомых с позицией Трампа. По словам источников, Трампу доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана. Его текущее мнение, как утверждают источники, заключается в том, что объект следует вывести из строя, поскольку там потенциально может быть произведено оружие за короткий срок. Телеканал отмечает, что Трамп осведомлен о предпринимаемых дипломатических усилиях, в частности о намеченной на пятницу встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями Евросоюза в Швейцарии. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным телеканала, в закрытом формате сообщил, что, несмотря на отсутствие официального приказа от иранского руководства, страна находится на грани получения ядерного оружия. В четверг министр иностранных дел Ирана подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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сша
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сша, дональд трамп, удар, ядерный объект, иран
США, Дональд Трамп, удар, ядерный объект, ИРАН
19:28 19.06.2025
 
CBS сообщил, по какому ядерному объекту в Иране планируют нанести удар США

CBS: Трамп склоняется к удару по ядерному объекту Ирана в Фордо

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.
"Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок", - приводит канал слова источников, знакомых с позицией Трампа.
По словам источников, Трампу доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана. Его текущее мнение, как утверждают источники, заключается в том, что объект следует вывести из строя, поскольку там потенциально может быть произведено оружие за короткий срок.
Телеканал отмечает, что Трамп осведомлен о предпринимаемых дипломатических усилиях, в частности о намеченной на пятницу встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями Евросоюза в Швейцарии.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным телеканала, в закрытом формате сообщил, что, несмотря на отсутствие официального приказа от иранского руководства, страна находится на грани получения ядерного оружия.
В четверг министр иностранных дел Ирана подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Трамп снова призвал Иран "сдаться безусловно"
Вчера, 17:33
 
СШАДональд Трампударядерный объектИРАН
 
 
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