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"Северсталь" ожидает спада потребления стали в России на 10% - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"Северсталь" ожидает спада потребления стали в России на 10%
"Северсталь" ожидает спада потребления стали в России на 10% - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" ожидает спада потребления стали в России на 10%
Исходя из складывающейся динамики, потребление стали в России может снизиться на 10%, до 39 миллионов тонн по итогам текущего года, заявил гендиректор... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:29+0300
2025-06-19T13:29+0300
пмэф-2025
россия
северсталь
сталь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Исходя из складывающейся динамики, потребление стали в России может снизиться на 10%, до 39 миллионов тонн по итогам текущего года, заявил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на ПМЭФ. "Если говорить про прогноз года, то на сегодняшний день он тоже достаточно пессимистичный, потому что вот эта динамика, которую мы видим за пять месяцев (январь-май - ред.), спрос на сталь может снизиться на 10%. Значит, если оперировать цифрами, то примерно 39 миллионов тонн потребления стали, в то время как в предыдущие периоды он составлял 43-45 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". В апреле Шевелев рассказал, что в первом квартале текущего года металлопотребление в России сократилось на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительной отрасли и в машиностроении. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, северсталь, сталь
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Северсталь, сталь
13:29 19.06.2025
 
"Северсталь" ожидает спада потребления стали в России на 10%

Шевелев: потребление стали в России по итогам 2025 года может снизиться до 39 млн тонн

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / branex
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Исходя из складывающейся динамики, потребление стали в России может снизиться на 10%, до 39 миллионов тонн по итогам текущего года, заявил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на ПМЭФ.
"Если говорить про прогноз года, то на сегодняшний день он тоже достаточно пессимистичный, потому что вот эта динамика, которую мы видим за пять месяцев (январь-май - ред.), спрос на сталь может снизиться на 10%. Значит, если оперировать цифрами, то примерно 39 миллионов тонн потребления стали, в то время как в предыдущие периоды он составлял 43-45 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В апреле Шевелев рассказал, что в первом квартале текущего года металлопотребление в России сократилось на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительной отрасли и в машиностроении.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов
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ПМЭФ-2025РОССИЯСеверстальсталь
 
 
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