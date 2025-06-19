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Центробанк Швейцарии снизил учетную ставку до нуля
Центробанк Швейцарии снизил учетную ставку до нуля - 19.06.2025, ПРАЙМ
Центробанк Швейцарии снизил учетную ставку до нуля
Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил учётную ставку до нулевого уровня с 0,25%, чему поспособствовало ослабление инфляционного давления, говорится в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:14+0300
2025-06-19T11:14+0300
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швейцарский национальный банк
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил учётную ставку до нулевого уровня с 0,25%, чему поспособствовало ослабление инфляционного давления, говорится в заявлении на сайте ЦБ. "Швейцарский национальный банк снижает учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0%. Новая ставка вступает в силу с завтрашнего дня, 20 июня 2025 года", - сказано в документе. ЦБ продолжал цикл снижения ставки рефинансирования с марта прошлого года, тогда показатель впервые был понижен до 1,5% с 1,75%. Центробанк отмечает, что инфляционное давление ослабло по сравнению с предыдущим кварталом, с чем связано понижение ставки. Так, рост потребительских цен в годовом выражении по итогам февраля составлял 0,3%, тогда как в мае цены снизились на 0,1%, и такая динамика в основном связана с ценами в сфере туризма и стоимостью нефтепродуктов, указывается в релизе. Центробанк также снизил прогноз инфляции в стране на текущий год до 0,2% с 0,4%, ожидавшихся в марте, на следующий год - до 0,5% с 0,8%, на 2027 год - до 0,7% с 0,8%. При этом прогноз роста ВВП на текущий год сохранен в диапазоне 1-1,5%, а на следующий - снижен до 1-1,5% с ожидавшихся в марте примерно 1,5%. Регулятор отмечает, что прогноз связан со значительной неопределенностью, так как возможно как усиление влияния внешнеторговых барьеров, так и поддержание экономического роста за счет фискальной политики, допускает центробанк.
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финансы, банки, швейцарский национальный банк
Экономика, Финансы, Банки, Швейцарский национальный банк
Центробанк Швейцарии снизил учетную ставку до нуля
Швейцарский национальный банк снизил учетную ставку до нулевого уровня с 0,25%
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил учётную ставку до нулевого уровня с 0,25%, чему поспособствовало ослабление инфляционного давления, говорится в заявлении на сайте ЦБ.
"Швейцарский национальный банк снижает учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0%. Новая ставка вступает в силу с завтрашнего дня, 20 июня 2025 года", - сказано в документе.
ЦБ продолжал цикл снижения ставки рефинансирования с марта прошлого года, тогда показатель впервые был понижен до 1,5% с 1,75%.
Центробанк отмечает, что инфляционное давление ослабло по сравнению с предыдущим кварталом, с чем связано понижение ставки.
Так, рост потребительских цен в годовом выражении по итогам февраля составлял 0,3%, тогда как в мае цены снизились на 0,1%, и такая динамика в основном связана с ценами в сфере туризма и стоимостью нефтепродуктов, указывается в релизе.
Центробанк также снизил прогноз инфляции в стране на текущий год до 0,2% с 0,4%, ожидавшихся в марте, на следующий год - до 0,5% с 0,8%, на 2027 год - до 0,7% с 0,8%.
При этом прогноз роста ВВП на текущий год сохранен в диапазоне 1-1,5%, а на следующий - снижен до 1-1,5% с ожидавшихся в марте примерно 1,5%.
Регулятор отмечает, что прогноз связан со значительной неопределенностью, так как возможно как усиление влияния внешнеторговых барьеров, так и поддержание экономического роста за счет фискальной политики, допускает центробанк.
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%