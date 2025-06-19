https://1prime.ru/20250619/stavka-858677544.html
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:19+0300
2025-06-19T16:19+0300
2025-06-19T16:19+0300
пмэф-2025
банки
финансы
сбербанк
герман греф
банк россии
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф. Банк России по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. "Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Он пояснил, что инфляция уже находится на достаточно низком уровне, при этом реальная ставка, то есть ставка Центрального банка минус инфляция, составляет свыше 10%, что "очень много". "Мы видим признаки замедления в развитии экономики. Здесь очень важно не пропустить момент, когда нужно начать смягчение. Всем хочется быстро, конечно, но это быстро не бывает", - заключил глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/kiberataki-858670576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_159:0:2114:1466_1920x0_80_0_0_b019e7cd6209d8c81e436a8345162f65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сбербанк, герман греф, банк россии, ключевая ставка
ПМЭФ-2025, Банки, Финансы, Сбербанк, Герман Греф, Банк России, ключевая ставка
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
Греф: Сбербанк ждет от ЦБ до конца года дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Он пояснил, что инфляция уже находится на достаточно низком уровне, при этом реальная ставка, то есть ставка Центрального банка минус инфляция, составляет свыше 10%, что "очень много".
"Мы видим признаки замедления в развитии экономики. Здесь очень важно не пропустить момент, когда нужно начать смягчение. Всем хочется быстро, конечно, но это быстро не бывает", - заключил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сбербанк зафиксировал рост кибератак на российский бизнес и на госструктуры