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Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки
Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:19+0300
2025-06-19T16:19+0300
пмэф-2025
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финансы
сбербанк
герман греф
банк россии
ключевая ставка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф. Банк России по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. "Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Он пояснил, что инфляция уже находится на достаточно низком уровне, при этом реальная ставка, то есть ставка Центрального банка минус инфляция, составляет свыше 10%, что "очень много". "Мы видим признаки замедления в развитии экономики. Здесь очень важно не пропустить момент, когда нужно начать смягчение. Всем хочется быстро, конечно, но это быстро не бывает", - заключил глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, финансы, сбербанк, герман греф, банк россии, ключевая ставка
ПМЭФ-2025, Банки, Финансы, Сбербанк, Герман Греф, Банк России, ключевая ставка
16:19 19.06.2025
 
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки

Греф: Сбербанк ждет от ЦБ до конца года дальнейших шагов по снижению ключевой ставки

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие головного офиса Сбербанка в Симферополе
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ждет дальнейших шагов по ключевой ставке от Банка России, до конца года может быть значительно большее ее снижение, заявил глава банка Герман Греф.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Он пояснил, что инфляция уже находится на достаточно низком уровне, при этом реальная ставка, то есть ставка Центрального банка минус инфляция, составляет свыше 10%, что "очень много".
"Мы видим признаки замедления в развитии экономики. Здесь очень важно не пропустить момент, когда нужно начать смягчение. Всем хочется быстро, конечно, но это быстро не бывает", - заключил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БанкиФинансыСбербанкГерман ГрефБанк Россииключевая ставка
 
 
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