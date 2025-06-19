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Сбербанк: ставки по кредитам постепенно будут снижаться

Сбербанк: ставки по кредитам постепенно будут снижаться - 19.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк: ставки по кредитам постепенно будут снижаться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:04+0300

2025-06-19T07:04+0300

2025-06-19T07:04+0300

банки

финансы

недвижимость

сбербанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Ставки на кредиты постепенно снижаться будут, это прямое следствие снижения ключевой ставки",- заявил он. "Но сейчас 20% (ставка ЦБ - ред.) - это не то снижение, которое существенно влияет на экономику - это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше", - отметил Ведяхин. По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. "А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования", - добавил он. "В части юридических лиц, хотя банковское кредитование сейчас стагнирует, но можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться", - считает Ведяхин. По мнению топ-менеджера, 10-15% - это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12-15% - это максимальный уровень ставки, на котором бизнесмен более-менее себя еще может чувствовать. "Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка",- добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, недвижимость, сбербанк