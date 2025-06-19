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"Яндекс Такси" снизит стоимость поездок с детьми

"Яндекс Такси" снизит стоимость поездок с детьми - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Такси" снизит стоимость поездок с детьми

"Яндекс Такси" до конца 2025 года примет решения, которые позволят снизить стоимость поездок с детьми, заявил в ходе выступления на ПМЭФ директор по работе с... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:34+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" до конца 2025 года примет решения, которые позволят снизить стоимость поездок с детьми, заявил в ходе выступления на ПМЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс Такси" Антон Петраков. "До конца года мы снизим стоимость поездок с детьми как за счет привлечения большего числа водителей с детскими креслами, так и с помощью изменения тарификации", - сказал Петраков. Он пояснил, что основной целью компании является полная отмена дополнительной платы за детское кресло для пассажиров при сохранении мотивации водителей. "Параллельно для многодетных семей будет запущен пилотный проект. В рамках него мы будем предоставлять скидки многодетным семьям на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой "Госуслуги", - добавил Петраков. Топ-менеджер напомнил о последовательной работе компании над увеличением доли автомобилей с детскими креслами в такси. Так, за 2024 год число активных водителей с детскими креслами по всей России выросло на 40% в годовом выражении, благодаря чему машины стали приезжать на заказ к детям на 12% быстрее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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