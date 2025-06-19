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ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200 на российские двигатели ПД-8 - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200 на российские двигатели ПД-8
ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200 на российские двигатели ПД-8 - 19.06.2025, ПРАЙМ
ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200 на российские двигатели ПД-8
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:05+0300
2025-06-19T03:05+0300
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финансы
россия
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антон алиханов
оак
ростех
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", - сказал министр. Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
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192
40
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бизнес, финансы, россия, рф, антон алиханов, оак, ростех, минпромторг
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, ОАК, Ростех, Минпромторг
03:05 19.06.2025
 
ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200 на российские двигатели ПД-8

Алиханов: ТАНТК выполняет ремоторизацию Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", - сказал министр.
Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
 
БизнесФинансыРОССИЯРФАнтон АлихановОАКРостехМинпромторг
 
 
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