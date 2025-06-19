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"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане

"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане

"Татнефть" откроет АЗС в Дагестане, первые из них появятся до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах, сообщила компания. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:54+0300

2025-06-19T15:54+0300

2025-06-19T15:54+0300

энергетика

татнефть

дагестан

азс

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Татнефть" откроет АЗС в Дагестане, первые из них появятся до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах, сообщила компания. "Татнефть" откроет АЗС в Дагестане. Компания будет развивать современную топливную инфраструктуру в республике Дагестан. Открытие первых АЗС запланированы уже до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах. В дальнейшем заправки "Татнефти" заработают в Махачкале, Каспийске и Дербенте", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание будет уделено инфраструктуре для автотранспорта, работающего на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Подчеркивается, что расширение сети АЗС "Татнефти" обеспечит более широкий доступ к качественному топливу, высокотехнологичному сервису, востребованным сопутствующим услугам и экологичным решениям для автомобилистов, а заправки заработают в Дагестане под брендом "Татнефти" на условиях франчайзинга. "На сегодня у компании есть более 1500 АЗС в четырех странах мира", - добавляется в сообщении. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

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татнефть, дагестан, азс