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"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане
"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане
"Татнефть" откроет АЗС в Дагестане, первые из них появятся до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах, сообщила компания. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:54+0300
2025-06-19T15:54+0300
энергетика
татнефть
дагестан
азс
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Татнефть" откроет АЗС в Дагестане, первые из них появятся до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах, сообщила компания. "Татнефть" откроет АЗС в Дагестане. Компания будет развивать современную топливную инфраструктуру в республике Дагестан. Открытие первых АЗС запланированы уже до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах. В дальнейшем заправки "Татнефти" заработают в Махачкале, Каспийске и Дербенте", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание будет уделено инфраструктуре для автотранспорта, работающего на сжиженном углеводородном газе (СУГ). Подчеркивается, что расширение сети АЗС "Татнефти" обеспечит более широкий доступ к качественному топливу, высокотехнологичному сервису, востребованным сопутствующим услугам и экологичным решениям для автомобилистов, а заправки заработают в Дагестане под брендом "Татнефти" на условиях франчайзинга. "На сегодня у компании есть более 1500 АЗС в четырех странах мира", - добавляется в сообщении. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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татнефть, дагестан, азс
Энергетика, Татнефть, Дагестан, АЗС
15:54 19.06.2025
 
"Татнефть" откроет первые АЗС в Дагестане

"Татнефть": компания планирует до конца 2025 года открыть первые АЗС в Дагестане

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Татнефть" откроет АЗС в Дагестане, первые из них появятся до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах, сообщила компания.
"Татнефть" откроет АЗС в Дагестане. Компания будет развивать современную топливную инфраструктуру в республике Дагестан. Открытие первых АЗС запланированы уже до конца года в Буйнакске, Хасавюрте и нескольких других населенных пунктах. В дальнейшем заправки "Татнефти" заработают в Махачкале, Каспийске и Дербенте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание будет уделено инфраструктуре для автотранспорта, работающего на сжиженном углеводородном газе (СУГ).
Подчеркивается, что расширение сети АЗС "Татнефти" обеспечит более широкий доступ к качественному топливу, высокотехнологичному сервису, востребованным сопутствующим услугам и экологичным решениям для автомобилистов, а заправки заработают в Дагестане под брендом "Татнефти" на условиях франчайзинга.
"На сегодня у компании есть более 1500 АЗС в четырех странах мира", - добавляется в сообщении.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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ЭнергетикаТатнефтьДагестанАЗС
 
 
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