https://1prime.ru/20250619/tekhobsluzhivanie-858686039.html

Автодилер "Рольф" и "Газпром нефть" создадут сеть станций техобслуживания

Автодилер "Рольф" и "Газпром нефть" создадут сеть станций техобслуживания - 19.06.2025, ПРАЙМ

Автодилер "Рольф" и "Газпром нефть" создадут сеть станций техобслуживания

Группа компаний "Рольф" и производитель масел "Газпромнефть - смазочные материалы" создадут сеть станций техобслуживания под брендом "G-Energy Рольф", сообщила... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:58+0300

2025-06-19T19:58+0300

2025-06-19T19:59+0300

пмэф-2025

рольф

сеть

техобслуживание

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Группа компаний "Рольф" и производитель масел "Газпромнефть - смазочные материалы" создадут сеть станций техобслуживания под брендом "G-Energy Рольф", сообщила пресс-служба автодилера. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Анатолий Скоромец и генеральный директор ГК "Рольф" Светлана Виноградова. "Стороны договорились объединить ресурсы и экспертизу для запуска федеральной сети станций технического обслуживания под брендом "G-Energy РОЛЬФ", - говорится в сообщении. Проект включает централизованную подготовку и контроль соответствия персонала, поставку автозапчастей под брендом "Рольфа" "Роспарт", а также широкий ассортимент моторных масел "Газпромнефть-СМ". На станциях "G-Energy РОЛЬФ" будут оказываться услуги по техническому обслуживанию автомобилей: экспресс-диагностика, замена моторного масла, антифриза и фильтров, установка аккумуляторов, мелкий ремонт и шиномонтаж. "Мы рады сотрудничать с одним из лидеров рынка смазочных материалов… в центре проекта - единые стандарты качества, проверенные поставки и исключение контрафактных автокомпонентов и материалов", - отметила Виноградова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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рольф, сеть, техобслуживание