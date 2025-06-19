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Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов
Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов
Бразилия может стать для России транспортным хабом в Латинской Америке, через который российские товары будут расходиться по другим странам континента, заявил... | 19.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Бразилия может стать для России транспортным хабом в Латинской Америке, через который российские товары будут расходиться по другим странам континента, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Бразилия – страна-хозяйка следующего саммита БРИКС, который пройдет уже совсем скоро. Хороший повод активизировать наши деловые контакты. Возникает вопрос: может ли Бразилия стать неким транспортным хабом, через который наши товары будут расходиться по другим странам континента?" - сказал он. По словам Титова, возглавляющего деловой совет "Россия - Куба", российская сторона уже обсуждала интенсификацию торговли на южноамериканском направлении с кубинскими коллегами. "И с точки зрения логистики, конечно, ситуация подсказывает, что центром торговли должна быть именно страна из Карибского бассейна. Но вот реципиентом этой всей логистической цепочки Бразилия, конечно, может быть", - подчеркнул Титов. В качестве примера он привел взаимодействие с Китаем. "Там сегодня очень быстрыми темпами растет реализация российских товаров для потребительского рынка. Не только пищевая продукция, но и изделия из пластмасс, из древесины. Мы даже делаем такие маркеты российских товаров и предлагаем бразильским партнерам повторить вместе с нами такую бизнес-идею", - заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Борис Титов
Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов
Титов: Бразилия может стать транспортным хабом для России в Латинской Америке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Бразилия может стать для России транспортным хабом в Латинской Америке, через который российские товары будут расходиться по другим странам континента, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Бразилия – страна-хозяйка следующего саммита БРИКС, который пройдет уже совсем скоро. Хороший повод активизировать наши деловые контакты. Возникает вопрос: может ли Бразилия стать неким транспортным хабом, через который наши товары будут расходиться по другим странам континента?" - сказал он.
По словам Титова, возглавляющего деловой совет "Россия - Куба", российская сторона уже обсуждала интенсификацию торговли на южноамериканском направлении с кубинскими коллегами.
"И с точки зрения логистики, конечно, ситуация подсказывает, что центром торговли должна быть именно страна из Карибского бассейна. Но вот реципиентом этой всей логистической цепочки Бразилия, конечно, может быть", - подчеркнул Титов.
В качестве примера он привел взаимодействие с Китаем.
"Там сегодня очень быстрыми темпами растет реализация российских товаров для потребительского рынка. Не только пищевая продукция, но и изделия из пластмасс, из древесины. Мы даже делаем такие маркеты российских товаров и предлагаем бразильским партнерам повторить вместе с нами такую бизнес-идею", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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