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Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов

Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов

Бразилия может стать для России транспортным хабом в Латинской Америке, через который российские товары будут расходиться по другим странам континента, заявил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:16+0300

2025-06-19T08:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Бразилия может стать для России транспортным хабом в Латинской Америке, через который российские товары будут расходиться по другим странам континента, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Бразилия – страна-хозяйка следующего саммита БРИКС, который пройдет уже совсем скоро. Хороший повод активизировать наши деловые контакты. Возникает вопрос: может ли Бразилия стать неким транспортным хабом, через который наши товары будут расходиться по другим странам континента?" - сказал он. По словам Титова, возглавляющего деловой совет "Россия - Куба", российская сторона уже обсуждала интенсификацию торговли на южноамериканском направлении с кубинскими коллегами. "И с точки зрения логистики, конечно, ситуация подсказывает, что центром торговли должна быть именно страна из Карибского бассейна. Но вот реципиентом этой всей логистической цепочки Бразилия, конечно, может быть", - подчеркнул Титов. В качестве примера он привел взаимодействие с Китаем. "Там сегодня очень быстрыми темпами растет реализация российских товаров для потребительского рынка. Не только пищевая продукция, но и изделия из пластмасс, из древесины. Мы даже делаем такие маркеты российских товаров и предлагаем бразильским партнерам повторить вместе с нами такую бизнес-идею", - заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, бразилия, латинская америка, борис титов