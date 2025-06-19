https://1prime.ru/20250619/torgovlya-858660628.html
МЭР спрогнозировал замедление роста мировой торговли в 2025 году
МЭР спрогнозировал замедление роста мировой торговли в 2025 году - 19.06.2025, ПРАЙМ
МЭР спрогнозировал замедление роста мировой торговли в 2025 году
Рост мировой торговли замедлится до 1,7% в 2025 году на фоне торговых войн, однако затем начнется восстановление и в 2027 году рост составит 3%, сказал... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:41+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост мировой торговли замедлится до 1,7% в 2025 году на фоне торговых войн, однако затем начнется восстановление и в 2027 году рост составит 3%, сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев на сессии ПМЭФ "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли". "Если смотреть на то, как это все влияет на мировую торговлю, то в соответствии с базовым прогнозом МВФ, с учетом тарифов, которые были введены по конец апреля, …рост мировой торговли замедлится с 3,8% до 1,7% в 2025 году", - сказал Ильичев, говоря о влиянии пошлин, которые страны вводят против друг друга в последннее время. В дальнейшем рост "будет восстанавливаться и достигнет 3% в 2027 году, что вообще-то дальше уже выйдет на такое плато", добавил он. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, мэр, мировая торговля
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Мировая экономика, МЭР, мировая торговля
МЭР спрогнозировал замедление роста мировой торговли в 2025 году
Ильичев: рост мировой торговли в 2025 году замедлится до 1,7% из-за торговых воин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост мировой торговли замедлится до 1,7% в 2025 году на фоне торговых войн, однако затем начнется восстановление и в 2027 году рост составит 3%, сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев на сессии ПМЭФ "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".
"Если смотреть на то, как это все влияет на мировую торговлю, то в соответствии с базовым прогнозом МВФ, с учетом тарифов, которые были введены по конец апреля, …рост мировой торговли замедлится с 3,8% до 1,7% в 2025 году", - сказал Ильичев, говоря о влиянии пошлин, которые страны вводят против друг друга в последннее время.
В дальнейшем рост "будет восстанавливаться и достигнет 3% в 2027 году, что вообще-то дальше уже выйдет на такое плато", добавил он.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Объем взаимной торговли России и Таиланда достиг 1,8 миллиарда долларов