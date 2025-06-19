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Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале вырос на 3%

Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале вырос на 3% - 19.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале вырос на 3%

Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2025 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом 98,8% расчетов ведется в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:28+0300

2025-06-19T11:28+0300

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале 2025 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом 98,8% расчетов ведется в национальных валютах, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Наши страны демонстрируют хороший рост взаимной торговли. И за последние пять лет мы увеличили объем нашего товарооборота с 35 до почти 51 миллиарда долларов. В первый квартал 2025 года, по нашим данным, мы тоже фиксируем рост на 3% по сравнению с прошлым годом", - заявил Оверчук, выступая на сессии "Союзное государство: на рубеже веков" в рамках ПМЭФ. При этом, по его словам, 98,8% расчетов ведется в национальных валютах. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, белоруссия, товарооборот