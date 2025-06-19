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Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18% - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%
Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18% - 19.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%
Товарооборот России и Венгрии в первом квартале вырос на 18%, Будапешт занял 13-е место среди всех экономических партнеров Москвы, сообщил кабмин РФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:16+0300
2025-06-19T13:16+0300
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россия
венгрия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Венгрии в первом квартале вырос на 18%, Будапешт занял 13-е место среди всех экономических партнеров Москвы, сообщил кабмин РФ. "По итогам первого квартала 2025 года Венгрия заняла 13-е место среди всех торгово-экономических партнеров России и 2-е место среди стран ЕС. Товарооборот между двумя странами в этот период вырос на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что торговля между Россией и Венгрией вернулась к росту и продолжается реализация ранее достигнутых договоренностей в здравоохранении и фармацевтике, спорте, культуре, высшем образовании, сельском хозяйстве, энергетике. В 2024 году объемы взаимной торговли услугами увеличились в 3,4 раза, добавляется в сообщении. Кроме того, за прошлый год венгерские инвестиции в Россию выросли более чем на 30%. В четверг вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщал кабмин РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, венгрия, товарооборот
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, товарооборот
13:16 19.06.2025
 
Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%

Правительство сообщило об увеличении товарооборота России и Венгрии I квартале на 18%

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Венгрии в первом квартале вырос на 18%, Будапешт занял 13-е место среди всех экономических партнеров Москвы, сообщил кабмин РФ.
"По итогам первого квартала 2025 года Венгрия заняла 13-е место среди всех торгово-экономических партнеров России и 2-е место среди стран ЕС. Товарооборот между двумя странами в этот период вырос на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что торговля между Россией и Венгрией вернулась к росту и продолжается реализация ранее достигнутых договоренностей в здравоохранении и фармацевтике, спорте, культуре, высшем образовании, сельском хозяйстве, энергетике.
В 2024 году объемы взаимной торговли услугами увеличились в 3,4 раза, добавляется в сообщении. Кроме того, за прошлый год венгерские инвестиции в Россию выросли более чем на 30%.
В четверг вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщал кабмин РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Товарооборот России и Белоруссии в первом квартале вырос на 3%
11:28
 
ПМЭФ-2025РОССИЯВЕНГРИЯтоварооборот
 
 
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