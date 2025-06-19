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Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%

Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18% - 19.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Венгрии в I квартале вырос на 18%

Товарооборот России и Венгрии в первом квартале вырос на 18%, Будапешт занял 13-е место среди всех экономических партнеров Москвы, сообщил кабмин РФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:16+0300

2025-06-19T13:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Венгрии в первом квартале вырос на 18%, Будапешт занял 13-е место среди всех экономических партнеров Москвы, сообщил кабмин РФ. "По итогам первого квартала 2025 года Венгрия заняла 13-е место среди всех торгово-экономических партнеров России и 2-е место среди стран ЕС. Товарооборот между двумя странами в этот период вырос на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что торговля между Россией и Венгрией вернулась к росту и продолжается реализация ранее достигнутых договоренностей в здравоохранении и фармацевтике, спорте, культуре, высшем образовании, сельском хозяйстве, энергетике. В 2024 году объемы взаимной торговли услугами увеличились в 3,4 раза, добавляется в сообщении. Кроме того, за прошлый год венгерские инвестиции в Россию выросли более чем на 30%. В четверг вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи на полях ПМЭФ обсудили торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетике и атомной сфере, сообщал кабмин РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, венгрия, товарооборот