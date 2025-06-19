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Минэкономразвития сообщило о рекордном объеме товарооборота России и АСЕАН

Минэкономразвития сообщило о рекордном объеме товарооборота России и АСЕАН - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития сообщило о рекордном объеме товарооборота России и АСЕАН

Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в 2024 году он был рекордным и составил больше 23 миллиардов долларов, сообщил на ПМЭФ директор департамента | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:00+0300

2025-06-19T14:00+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН растет, в 2024 году он был рекордным и составил больше 23 миллиардов долларов, сообщил на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Видим, как увеличивается товарооборот между нашими странами. На самом деле 2024 год очередной рекорд - больше 23 миллиардов (долларов – ред.) между Россией и АСЕАН, при этом экспорт хорошо растет - больше 11 миллиардов", - сказал Кондратьев. Он отметил, что Россия постепенно наращивает экспорт в страны АСЕАН высокотехнологичных товаров, товаров с повышенной добавленной стоимостью. Также увеличиваются поставки топлива и нефтяной продукции с низким углеродным следом. Отдельно Кондратьев отметил тему экспорта удобрений, в том числе новых видов. "Опять же 2024 год посмотрим: на 25% вырос экспорт из России в страны АСЕАН", - сказал он. В частности, по его словам, Россия "обкатывает" новый вид удобрений при поддержке коллег из Мьянмы. "И это не только поставки - это локализация производства, создание совместных предприятий по производству глубинных удобрений в Мьянме. Очень хорошо движемся, проводим тестовые испытания в Мьянме. Готовы поделиться этим опытом, масштабировать и подавать такие проекты в целом от лица стран ЕАЭС", - добавил Кондратьев. В состав АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма, а также Восточный Тимор в качестве наблюдателя. Председателем АСЕАН в 2025 году является Малайзия. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, асеан, мировая экономика, товарооборот