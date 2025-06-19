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Хуснуллин оценил рост товарооборота между Россией и Туркменией - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Хуснуллин оценил рост товарооборота между Россией и Туркменией
Хуснуллин оценил рост товарооборота между Россией и Туркменией - 19.06.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил рост товарооборота между Россией и Туркменией
Объём товарооборота между Россией и Туркменией в январе – марте 2025 года вырос на 21,4%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:24+0300
2025-06-19T14:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Объём товарооборота между Россией и Туркменией в январе – марте 2025 года вырос на 21,4%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин на ПМЭФ провёл встречу с председателем туркменской части межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Нокергулы Атагулыевым. "Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном уважении. Я хочу отдельно сказать спасибо лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана, господину Гурбангулы Бердымухамедову за активное участие в KazanForum. Обсудили сегодня наши отношения и направления для развития. Отмечу, что в этом году товарооборот между нашими странами вырос на 21,4%. Это показатель, что наши отношения на подъеме", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Также на встрече стороны обсудили детали сотрудничества в областях торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры, образования, а также определили планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. По словам вице-премьера, в рамках активного развития международных транспортных коридоров рассматриваются новые маршруты, включая направление через Туркменистан в Китай и другие страны. "Кроме того, перспективным маршрутом считаю Волго-Каспийский канал с выходом в порт Туркменбаши, а также маршрут "Восточный обход Каспия" в рамках МТК "Север-Юг", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, туркмения, марат хуснуллин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Марат Хуснуллин
14:24 19.06.2025
 
Хуснуллин оценил рост товарооборота между Россией и Туркменией

Вице-премьер Хуснуллин: товарооборот между Россией и Туркменией вырос на 21,4%

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Объём товарооборота между Россией и Туркменией в январе – марте 2025 года вырос на 21,4%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин на ПМЭФ провёл встречу с председателем туркменской части межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Нокергулы Атагулыевым.
"Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном уважении. Я хочу отдельно сказать спасибо лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана, господину Гурбангулы Бердымухамедову за активное участие в KazanForum. Обсудили сегодня наши отношения и направления для развития. Отмечу, что в этом году товарооборот между нашими странами вырос на 21,4%. Это показатель, что наши отношения на подъеме", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Также на встрече стороны обсудили детали сотрудничества в областях торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры, образования, а также определили планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений.
По словам вице-премьера, в рамках активного развития международных транспортных коридоров рассматриваются новые маршруты, включая направление через Туркменистан в Китай и другие страны.
"Кроме того, перспективным маршрутом считаю Волго-Каспийский канал с выходом в порт Туркменбаши, а также маршрут "Восточный обход Каспия" в рамках МТК "Север-Юг", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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