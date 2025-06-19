https://1prime.ru/20250619/tramp-858665542.html

СМИ предупредили Трампа о последствиях удара по Ирану

СМИ предупредили Трампа о последствиях удара по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ

СМИ предупредили Трампа о последствиях удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп в случае приказа о нанесении удара по Ирану может потерять поддержку части сторонников движения "Америка прежде всего", считает... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T12:55+0300

2025-06-19T12:55+0300

2025-06-19T12:55+0300

политика

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тегеран

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в случае приказа о нанесении удара по Ирану может потерять поддержку части сторонников движения "Америка прежде всего", считает колумнист агентства Блумберг Андреас Клут. Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил представителями министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат иранский центр по обогащению урана в Фордо. "Если Трамп действительно отдаст приказ нанести удар, он потеряет большую и особенно ревностную часть своей группы "Америка прежде всего". Это те фанаты, которым он обещал, что будет "миротворцем", что он, в отличие от предыдущих президентов-республиканцев и демократов, будет удерживать Соединенные Штаты от "вечных войн" и злополучных миссий по смене режимов, таких как в Ираке, Афганистане и Ливии, которые он использовал, чтобы подвергнуть своих предшественников суровой критике", - говорится в материале агентства. Как пишет Клут, клятва Трампа "Сделаем Америку снова великой" заключалась в том, что он будет действовать в интересах исключительно США. Согласно результатам опроса телеканала Fox News, американцы разошлись во мнениях относительно ударов Израиля по Ирану, 49% их одобряют, а 46% - не одобряют. Почти 8 из 10 респондентов (78%) заявили, что "чрезвычайно" или "очень обеспокоены" ядерной программой Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

https://1prime.ru/20250619/iran-858649218.html

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израиль, иран, тегеран, дональд трамп, рафаэль гросси