https://1prime.ru/20250619/tramp-858674839.html

СМИ рассказали, почему Трамп покинул саммит G7

СМИ рассказали, почему Трамп покинул саммит G7 - 19.06.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, почему Трамп покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:27+0300

2025-06-19T15:27+0300

2025-06-19T15:27+0300

политика

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дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль", - говорится в публикации. По данным источников издания, у Трампа также "отсутствовал интерес к встрече" с Зеленским. Саммит G7 прошёл в канадском Кананаскисе 16-17 июня. Макрон ранее уже привлёк внимание общественности, заявив, что президент США Дональд Трамп покинул саммит преждевременно из-за переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер затем осадил его в своём посте, заявив, что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" "всегда все понимает не так".

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франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, financial times