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Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу - 19.06.2025, ПРАЙМ
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:04+0300
2025-06-19T07:04+0300
2025-06-19T07:04+0300
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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бизнес, россия, севастополь, симферополь
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.