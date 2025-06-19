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ЦБ рассказал о снижении ценовых ожиданий бизнеса - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал о снижении ценовых ожиданий бизнеса
ЦБ рассказал о снижении ценовых ожиданий бизнеса - 19.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о снижении ценовых ожиданий бизнеса
Ценовые ожидания бизнеса в РФ продолжали снижаться последние полгода, а в июне изменения было незначительными, сообщил Банк России. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:35+0300
2025-06-19T14:35+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в РФ продолжали снижаться последние полгода, а в июне изменения было незначительными, сообщил Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса устойчиво снижались шесть последних месяцев, при этом в июне это изменение было незначительным", - говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 16 июня. "Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в июне практически не изменился и составил 4,5%, в мае он составлял 4,4%", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия обрабатывающих производств, выпускающие промежуточные товары (0,74%), а максимальный – предприятия в сфере электроэнергетики и водоснабжения перед предстоящим повышением тарифов (27,7 и 23,8% соответственно). Отмечается также, что ценовые ожидания бизнеса в целом все еще остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели Центробанка (4% в год).
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
14:35 19.06.2025
 
ЦБ рассказал о снижении ценовых ожиданий бизнеса

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в России продолжали снижаться последние полгода

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в РФ продолжали снижаться последние полгода, а в июне изменения было незначительными, сообщил Банк России.
"Ценовые ожидания бизнеса устойчиво снижались шесть последних месяцев, при этом в июне это изменение было незначительным", - говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 16 июня.
"Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в июне практически не изменился и составил 4,5%, в мае он составлял 4,4%", - подчеркивает регулятор.
ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия обрабатывающих производств, выпускающие промежуточные товары (0,74%), а максимальный – предприятия в сфере электроэнергетики и водоснабжения перед предстоящим повышением тарифов (27,7 и 23,8% соответственно).
Отмечается также, что ценовые ожидания бизнеса в целом все еще остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели Центробанка (4% в год).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВА
 
 
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