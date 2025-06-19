https://1prime.ru/20250619/tseli-858658876.html

Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год

Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год - 19.06.2025, ПРАЙМ

Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год

Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:29+0300

2025-06-19T11:29+0300

2025-06-19T11:29+0300

пмэф-2025

финансы

антон силуанов

эльвира набиуллина

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858603774_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_1e8c12c5ccdb4149d7f411f239993bf6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова. "Я KPI не меняю. Проблемы в реализации не означает повод поменять цель. Низкая инфляция - это твердая основа для экономики предложения", - сказала Набиуллина, выступая на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ. На прошлом форуме ее целью было добиться снижения инфляции до 4%. Силуанов пошутил, что на следующем форуме снова придется отчитываться о выполнении своих целей. "Выполнил - не выполнил, деньги где, остатки? Я тогда пошире: что с Минфина спросить? Только про бюджет. Основная задача - сделать бюджет таким, чтобы от наших сегодняшних заморозков быстрее весна наступила. И выполнили бы KPI Эльвиры Сахипзадовны! Вот наша задача", - заявил Силуанов. Решетников же отметил, что для него задача на ближайший год - это "реализация плана структурных изменений, который сейчас подготовлен, и реализация ключевых законопроектов и инициатив". По его словам, один из таких законопроектов, о платформенной экономике, поступит в Госдуму в ближайшие недели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/novak-858635455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, эльвира набиуллина, минфин, госдума