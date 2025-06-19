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Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год
Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год - 19.06.2025, ПРАЙМ
Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год
Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:29+0300
2025-06-19T11:29+0300
пмэф-2025
финансы
антон силуанов
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова. "Я KPI не меняю. Проблемы в реализации не означает повод поменять цель. Низкая инфляция - это твердая основа для экономики предложения", - сказала Набиуллина, выступая на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ. На прошлом форуме ее целью было добиться снижения инфляции до 4%. Силуанов пошутил, что на следующем форуме снова придется отчитываться о выполнении своих целей. "Выполнил - не выполнил, деньги где, остатки? Я тогда пошире: что с Минфина спросить? Только про бюджет. Основная задача - сделать бюджет таким, чтобы от наших сегодняшних заморозков быстрее весна наступила. И выполнили бы KPI Эльвиры Сахипзадовны! Вот наша задача", - заявил Силуанов. Решетников же отметил, что для него задача на ближайший год - это "реализация плана структурных изменений, который сейчас подготовлен, и реализация ключевых законопроектов и инициатив". По его словам, один из таких законопроектов, о платформенной экономике, поступит в Госдуму в ближайшие недели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, антон силуанов, эльвира набиуллина, минфин, госдума
ПМЭФ-2025, Финансы, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Минфин, Госдума
11:29 19.06.2025
 
Финансово-экономические власти России поставили себе цели на следующий год

Финансово-экономические власти РФ на ПМЭФ поставили себе цели на следующий год

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова.
"Я KPI не меняю. Проблемы в реализации не означает повод поменять цель. Низкая инфляция - это твердая основа для экономики предложения", - сказала Набиуллина, выступая на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ. На прошлом форуме ее целью было добиться снижения инфляции до 4%.
Силуанов пошутил, что на следующем форуме снова придется отчитываться о выполнении своих целей. "Выполнил - не выполнил, деньги где, остатки? Я тогда пошире: что с Минфина спросить? Только про бюджет. Основная задача - сделать бюджет таким, чтобы от наших сегодняшних заморозков быстрее весна наступила. И выполнили бы KPI Эльвиры Сахипзадовны! Вот наша задача", - заявил Силуанов.
Решетников же отметил, что для него задача на ближайший год - это "реализация плана структурных изменений, который сейчас подготовлен, и реализация ключевых законопроектов и инициатив". По его словам, один из таких законопроектов, о платформенной экономике, поступит в Госдуму в ближайшие недели.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ФинансыАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаМинфинГосдума
 
 
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