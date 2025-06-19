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Петербург и ВТБ запустят пилотные проекты по использованию цифрового рубля

Петербург и ВТБ запустят пилотные проекты по использованию цифрового рубля - 19.06.2025, ПРАЙМ

Петербург и ВТБ запустят пилотные проекты по использованию цифрового рубля

Власти Санкт-Петербурга и банк ВТБ в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве в запуске и реализации совместных пилотных проектов по использованию цифрового... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:21+0300

2025-06-19T15:21+0300

2025-06-19T15:21+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга и банк ВТБ в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве в запуске и реализации совместных пилотных проектов по использованию цифрового рубля, в том числе и при исполнении бюджета Петербурга, сообщили в аппарате вице-губернатора города Алексея Корабельникова. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Корабельников и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. "В рамках меморандума планируется запуск и реализация совместных пилотных проектов по использованию цифрового рубля, в том числе при исполнении бюджета Санкт-Петербурга. Стороны также намерены развивать сотрудничество по поиску новых сценариев применения цифрового рубля, стимулирования бизнеса для использования цифрового рубля в расчетах", - говорится в сообщении. "Цифровой рубль призван дополнить наличные и безналичные деньги, обеспечить более удобные и безопасные способы расчетов – уникальный цифровой код хранится в цифровых кошельках на специальной платформе Банка России. Внедрение цифрового рубля позволит сократить издержки и ускорить платежи за счет отмены банковских комиссий, обеспечить трансграничные расчеты для бизнеса, а также контроль за использованием денег с использованием технологии смарт-контрактов", – отметил Корабельников, слова которого приводятся в сообщении. Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что банк совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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втб, санкт-петербург, финансы, цифровой рубль