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Первые турпоездки по маршруту Москва - Пхеньян могут состояться в августе - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Первые турпоездки по маршруту Москва - Пхеньян могут состояться в августе
Первые турпоездки по маршруту Москва - Пхеньян могут состояться в августе - 19.06.2025, ПРАЙМ
Первые турпоездки по маршруту Москва - Пхеньян могут состояться в августе
Первые туристические поездки на базе поезда Москва - Пхеньян, согласно планам туроператора, могут появиться в августе, сообщает пресс-служба Российского союза... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T10:37+0300
2025-06-19T10:37+0300
туризм
россия
кндр
москва
пхеньян
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Первые туристические поездки на базе поезда Москва - Пхеньян, согласно планам туроператора, могут появиться в августе, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с ковидом. РЖД в середине декабря сообщили о возобновлении курсирования поезда Туманган (КНДР) - Хасан (Россия). А с 17 июня вернулся маршрут Пхеньян - Москва. "Туроператор рассчитывает включить в ассортимент новый маршрут уже в августе-сентябре", - говорится в сообщении РСТ. "Скорее всего, туры не будут массовыми, вряд ли мы сразу отправим большие группы по 100 человек, как сейчас у нас летают туристы на самолетах в Северную Корею. Но маршрут, бесспорно, интересный", - отметила директор владивостокского туроператора "Восток-Интур" Инна Мухина, слова которой приводятся в сообщении. "В Северной Корее возможен только организованный туризм. Билеты на поезд можно купить самостоятельно, но попасть в страну - вряд ли. Человек должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование. Эта страна закрытая, поэтому к вопросу въезда стоит подходить серьезно", - заключила она.
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туризм, россия, кндр, москва, пхеньян, российский союз туриндустрии
Туризм, РОССИЯ, КНДР, МОСКВА, Пхеньян, Российский союз туриндустрии
10:37 19.06.2025
 
Первые турпоездки по маршруту Москва - Пхеньян могут состояться в августе

РСТ: первые турпоездки на базе поезда Москва-Пхеньян могут появиться уже в августе

© flickr.com / (stephan)" Флаг КНДР
 Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© flickr.com / (stephan)
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Первые туристические поездки на базе поезда Москва - Пхеньян, согласно планам туроператора, могут появиться в августе, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с ковидом. РЖД в середине декабря сообщили о возобновлении курсирования поезда Туманган (КНДР) - Хасан (Россия). А с 17 июня вернулся маршрут Пхеньян - Москва.
"Туроператор рассчитывает включить в ассортимент новый маршрут уже в августе-сентябре", - говорится в сообщении РСТ.
"Скорее всего, туры не будут массовыми, вряд ли мы сразу отправим большие группы по 100 человек, как сейчас у нас летают туристы на самолетах в Северную Корею. Но маршрут, бесспорно, интересный", - отметила директор владивостокского туроператора "Восток-Интур" Инна Мухина, слова которой приводятся в сообщении.
"В Северной Корее возможен только организованный туризм. Билеты на поезд можно купить самостоятельно, но попасть в страну - вряд ли. Человек должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, они пройдут необходимое согласование. Эта страна закрытая, поэтому к вопросу въезда стоит подходить серьезно", - заключила она.
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
Вчера, 12:38
 
ТуризмРОССИЯКНДРМОСКВАПхеньянРоссийский союз туриндустрии
 
 
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