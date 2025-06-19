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Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России
Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России
Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:49+0300
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пмэф-2025
бизнес
туризм
россия
турция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в туристическом секторе растет желание инвестировать сюда (в Россию - ред.). Как вы знаете, в прошлом году российские туристы составили почти 12% от общего числа туристов в Турции. Но также мы видим, что есть потенциал и здесь, в этой стране. И мы видим, что наши компании также демонстрируют растущий интерес к присутствию на этом рынке", - сказал собеседник агентства.
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бизнес, туризм, россия, турция
ПМЭФ-2025, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
14:49 19.06.2025
 
Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России

Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туррынок

© flickr.com / Jeremy VandelТурецкий флаг
Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© flickr.com / Jeremy Vandel
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.
"Мы видим, что в туристическом секторе растет желание инвестировать сюда (в Россию - ред.). Как вы знаете, в прошлом году российские туристы составили почти 12% от общего числа туристов в Турции. Но также мы видим, что есть потенциал и здесь, в этой стране. И мы видим, что наши компании также демонстрируют растущий интерес к присутствию на этом рынке", - сказал собеседник агентства.
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ПМЭФ-2025БизнесТуризмРОССИЯТУРЦИЯ
 
 
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