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Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России

Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России - 19.06.2025, ПРАЙМ

Турецкие компании проявляют интерес к выходу на туррынок России

Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:49+0300

2025-06-19T14:49+0300

2025-06-19T14:49+0300

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в туристическом секторе растет желание инвестировать сюда (в Россию - ред.). Как вы знаете, в прошлом году российские туристы составили почти 12% от общего числа туристов в Турции. Но также мы видим, что есть потенциал и здесь, в этой стране. И мы видим, что наши компании также демонстрируют растущий интерес к присутствию на этом рынке", - сказал собеседник агентства.

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бизнес, туризм, россия, турция