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Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией
Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией - 19.06.2025, ПРАЙМ
Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией
Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что помимо торговли сырьевыми товарами, наша торговля находится в хорошем состоянии. Но все же мы пытаемся расширить связи между нашими компаниями в разных секторах. Мы пытаемся увидеть, какие еще средства мы можем использовать, чтобы увеличить торговлю между нашими странами", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что снижение двусторонней торговли на 6,8% в 2024 году в первую очередь связано со снижением мировых цен на сырьевые товары - никаких структурных проблем в товарообороте не имеется. "Вы знаете, в нашей торговле энергоносители являются важным источником торговли. И вы знаете, что в прошлом году цены на сырьевые товары, энергоносители, упали. Это повлияло на торговые показатели. И в металлургии мы также видим, что цены упали. В дополнение к этому - также в сфере сельского хозяйства мы видим, что 2024 год был не лучшим годом для производителей в плане производства и также в плане цен. В дополнение к этому - виден цикл замедления в мировой торговле. Это также не связано напрямую с турецко-российской торговлей", - добавил он. "Но у нас нет беспокойства. Мы не видим структурной проблемы в нашей торговле", - подытожил Тузджу. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, турция, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15:09 19.06.2025
 
Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией

Минторг Турции: Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.
"Мы видим, что помимо торговли сырьевыми товарами, наша торговля находится в хорошем состоянии. Но все же мы пытаемся расширить связи между нашими компаниями в разных секторах. Мы пытаемся увидеть, какие еще средства мы можем использовать, чтобы увеличить торговлю между нашими странами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что снижение двусторонней торговли на 6,8% в 2024 году в первую очередь связано со снижением мировых цен на сырьевые товары - никаких структурных проблем в товарообороте не имеется.
"Вы знаете, в нашей торговле энергоносители являются важным источником торговли. И вы знаете, что в прошлом году цены на сырьевые товары, энергоносители, упали. Это повлияло на торговые показатели. И в металлургии мы также видим, что цены упали. В дополнение к этому - также в сфере сельского хозяйства мы видим, что 2024 год был не лучшим годом для производителей в плане производства и также в плане цен. В дополнение к этому - виден цикл замедления в мировой торговле. Это также не связано напрямую с турецко-российской торговлей", - добавил он.
"Но у нас нет беспокойства. Мы не видим структурной проблемы в нашей торговле", - подытожил Тузджу.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
В Турции назвали условия проведения переговоров РФ и Украины
10:21
 
ПМЭФ-2025РОССИЯТУРЦИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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