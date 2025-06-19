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Замминистра торговли Турции назвал число работающих в стране компаний РФ
Замминистра торговли Турции назвал число работающих в стране компаний РФ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Замминистра торговли Турции назвал число работающих в стране компаний РФ
В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в наших отношениях есть огромный потенциал. Мы принимаем около 3200 российских компаний в Турции. Они производят, изготавливают в Турции. И с другой стороны, турецкие компании также инвестируют здесь, в Российской Федерации. Как мы знаем, Российская Федерация пытается диверсифицировать свою торговлю, и здесь турецкие компании являются основными игроками в разных секторах", - сказал РИА Новости Тузджу. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Замминистра торговли Турции назвал число работающих в стране компаний РФ
Тузджу: в Турции работают около 3200 российских компаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.
"Мы видим, что в наших отношениях есть огромный потенциал. Мы принимаем около 3200 российских компаний в Турции. Они производят, изготавливают в Турции. И с другой стороны, турецкие компании также инвестируют здесь, в Российской Федерации. Как мы знаем, Российская Федерация пытается диверсифицировать свою торговлю, и здесь турецкие компании являются основными игроками в разных секторах", - сказал РИА Новости Тузджу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.