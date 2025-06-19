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СМИ: чиновники США готовятся к скорому удару Вашингтона по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: чиновники США готовятся к скорому удару Вашингтона по Ирану
СМИ: чиновники США готовятся к скорому удару Вашингтона по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: чиновники США готовятся к скорому удару Вашингтона по Ирану
Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом говорится в материале издания... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:13+0300
2025-06-19T08:13+0300
политика
израиль
иран
тегеран
дональд трамп
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.По словам опрошенных источников, удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке. "Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни... Ситуация все еще развивается и может измениться", - сказано в тексте публикации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
https://1prime.ru/20250618/oon-858635992.html
израиль
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израиль, иран, тегеран, дональд трамп
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
08:13 19.06.2025
 
СМИ: чиновники США готовятся к скорому удару Вашингтона по Ирану

Bloomberg: США планируют нанести удар по Ирану в ближайшие дни

© fotolia.com / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© fotolia.com / Al Teich
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.
По словам опрошенных источников, удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.
"Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни... Ситуация все еще развивается и может измениться", - сказано в тексте публикации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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