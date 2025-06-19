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Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года
Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года
Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле. Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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рф, сергей цивилев, ржд
ПМЭФ-2025, РФ, Сергей Цивилев, РЖД
08:05 19.06.2025
 
Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года

Цивилев: Минэнерго хочет сохранить объем добычи угля в РФ на уровне 2024 года

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДобыча угля в шахте
Добыча угля в шахте
© Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ.
"Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле.
Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля.
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РФСергей ЦивилевРЖД
 
 
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