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Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года

Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года - 19.06.2025, ПРАЙМ

Минэнерго ставит цель сохранить объем добычи угля на уровне 2024 года

Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T08:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ставит целью сохранение объема добычи угля в стране по итогам текущего года на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на ПМЭФ. "Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал он, говоря об угле. Министр также отметил, что работает совместно с РЖД над решением проблем с перевозками угля. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В тоже время в январе-апреле текущего года его добыча увеличилась на 2,4% в годовом выражении - до 147 миллионов тонн. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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рф, сергей цивилев, ржд