https://1prime.ru/20250619/ukraina-858650992.html

"Потеря самостоятельности": в Киеве раскрыли истинный план НАТО по Украине

"Потеря самостоятельности": в Киеве раскрыли истинный план НАТО по Украине - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Потеря самостоятельности": в Киеве раскрыли истинный план НАТО по Украине

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что НАТО заинтересован в продолжении конфликта с целью последующего захвата... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:16+0300

2025-06-19T09:16+0300

2025-06-19T09:16+0300

политика

украина

киев

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что НАТО заинтересован в продолжении конфликта с целью последующего захвата украинских территорий."Я рассматриваю лозунг НАТО “столько, сколько потребуется” как неполный, где скрыта самая важная часть. Война в Украине, по замыслу ее спонсоров, должна продолжаться ровно столько, сколько понадобится для полной потери самостоятельности и способности сохранять государственность", — пишет Дубинский.Депутат также добавил, что в результате часть территорий перейдёт к России, а ослабленные регионы будут поглощены соседними странами, для которых Владимир Зеленский выступает в роли пособника.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал нескрываемые территориальные амбиции Варшавы в отношении территорий западной Украины.

https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html

украина

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украина, киев, нато, владимир зеленский