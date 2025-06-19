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Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года, пишут украинские СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/ukraina-858685088.html
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года, пишут украинские СМИ
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года, пишут украинские СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года, пишут украинские СМИ
Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:23+0300
2025-06-19T19:24+0300
экономика
украина
газ
цены
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные консалтинговой фирмы ExPro. "Цены на природный газ на Украине выросли до максимума за 2,5 года. Цены с начала мая выросли в 1,6 раз и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических (около 770 долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Согласно приведенным украинскими журналистами данным, в последний раз цена на газ на Украине достигала сопоставимых значений в декабре 2022 года, тогда топливо стоило около 29 тысяч гривен за тысячу кубометров или около 700 долларов. Как отмечается в публикации среди причин называется рост цен на европейских хабах на фоне конфликта Израиля и Ирана, а также стабильно высокий спрос на газ на Украине, которая заполняет пустые хранилища к следующей зиме. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
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украина, газ, цены
Экономика, УКРАИНА, Газ, цены
19:23 19.06.2025 (обновлено: 19:24 19.06.2025)
 
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года, пишут украинские СМИ

"Страна.ua": цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года

© AFP / Genya SavilovГазокомпрессорная станция в Боярке на Украине
Газокомпрессорная станция в Боярке на Украине - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© AFP / Genya Savilov
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные консалтинговой фирмы ExPro.
"Цены на природный газ на Украине выросли до максимума за 2,5 года. Цены с начала мая выросли в 1,6 раз и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических (около 770 долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Согласно приведенным украинскими журналистами данным, в последний раз цена на газ на Украине достигала сопоставимых значений в декабре 2022 года, тогда топливо стоило около 29 тысяч гривен за тысячу кубометров или около 700 долларов.
Как отмечается в публикации среди причин называется рост цен на европейских хабах на фоне конфликта Израиля и Ирана, а также стабильно высокий спрос на газ на Украине, которая заполняет пустые хранилища к следующей зиме.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины. - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану
15 июня, 14:32
 
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