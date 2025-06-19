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Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем

Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем - 19.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно опускаются на ожидании новостей относительно развития ситуации на Ближнем Востоке,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:07+0300

2025-06-19T15:07+0300

2025-06-19T15:07+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно опускаются на ожидании новостей относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,5%, до 42 300 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,63%, до 21 806,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 6 003 пунктов. Мировые инвесторы следят за ситуацией, которая развивается вокруг Ближнего Востока, и оценивают возможную эскалацию конфликта. Так, вероятность того, что США вмешаются в конфликт Израиля и Ирана, на данный момент достаточно высока, считает руководитель отдела мировой политики Amundi Investment Institute Анна Розенберг (Anna Rosenberg), мнение которой приводит агентство Блумберг. А как сообщила британская газета Guardian со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп предложил представителями министерства обороны нанести удары по Ирану в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат находящийся глубоко в скальном массиве иранский центр обогащения урана в Фордо.

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