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Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем
Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем - 19.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно опускаются на ожидании новостей относительно развития ситуации на Ближнем Востоке,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:07+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно опускаются на ожидании новостей относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,5%, до 42 300 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,63%, до 21 806,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 6 003 пунктов. Мировые инвесторы следят за ситуацией, которая развивается вокруг Ближнего Востока, и оценивают возможную эскалацию конфликта. Так, вероятность того, что США вмешаются в конфликт Израиля и Ирана, на данный момент достаточно высока, считает руководитель отдела мировой политики Amundi Investment Institute Анна Розенберг (Anna Rosenberg), мнение которой приводит агентство Блумберг. А как сообщила британская газета Guardian со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп предложил представителями министерства обороны нанести удары по Ирану в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат находящийся глубоко в скальном массиве иранский центр обогащения урана в Фордо.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги
Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются в четверг днем
Фьючерсы Уолл-стрит заметно опускаются в ожидании новостей по конфликту на Ближнем Востоке
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно опускаются на ожидании новостей относительно развития ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,5%, до 42 300 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,63%, до 21 806,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 6 003 пунктов.
Мировые инвесторы следят за ситуацией, которая развивается вокруг Ближнего Востока, и оценивают возможную эскалацию конфликта.
Так, вероятность того, что США вмешаются в конфликт Израиля и Ирана, на данный момент достаточно высока, считает руководитель отдела мировой политики Amundi Investment Institute Анна Розенберг (Anna Rosenberg), мнение которой приводит агентство Блумберг.
А как сообщила британская газета Guardian со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп предложил представителями министерства обороны нанести удары по Ирану в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат находящийся глубоко в скальном массиве иранский центр обогащения урана в Фордо.
Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга снова снижается