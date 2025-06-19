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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 июня - 19.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,23 копейки, до 10,8605 рубля, доллара - на 23,35 копейки, до 78,4839 рубля, евро -... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:22+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,23 копейки, до 10,8605 рубля, доллара - на 23,35 копейки, до 78,4839 рубля, евро - на 47,13 копейки, до 89,8380 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, евро, доллар сша, финансы
Экономика, Банк России, юань, евро, Доллар США, Финансы
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 июня
Официальный курс юаня на пятницу - 10,86 руб, доллара - 78,48 руб, евро - 89,84 руб
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,23 копейки, до 10,8605 рубля, доллара - на 23,35 копейки, до 78,4839 рубля, евро - на 47,13 копейки, до 89,8380 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки