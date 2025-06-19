https://1prime.ru/20250619/venesuela-858684635.html

Венесуэла готовится к поставкам своей алкогольной продукции в Россию

Венесуэла готовится к поставкам своей алкогольной продукции в Россию - 19.06.2025, ПРАЙМ

Венесуэла готовится к поставкам своей алкогольной продукции в Россию

Венесуэла работает над началом экспорта в Россию своей алкогольной продукции, сообщила в рамках сессии "Россия - Латинская Америка" ПМЭФ министр народной власти | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:14+0300

2025-06-19T19:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Венесуэла работает над началом экспорта в Россию своей алкогольной продукции, сообщила в рамках сессии "Россия - Латинская Америка" ПМЭФ министр народной власти внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон. "Мы работаем над (началом поставок в Россию - ред.) рома и венесуэльского кокуя (традиционного алкогольного напитка - ред.)", - заявила министр. При этом она подчеркнула, что Венесуэла может предложить своему стратегическом партнеру России больше, чем типичные экспортные продукты стран Латинской Америки - не только кофе, какао или авокадо, но и товары с добавленной стоимостью. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250507/venesuela-857376629.html

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венесуэла, поставки, алкоголь, россия