https://1prime.ru/20250619/vengriya-858661388.html

Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто

Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ

Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто

План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:49+0300

2025-06-19T11:49+0300

2025-06-19T11:49+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с этим и намерен продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С точки зрения права, это серьезное нарушение европейского законодательства. Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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венгрия, россия, ес, петер сийярто, энергоносители