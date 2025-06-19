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Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто
Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто - 19.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто
План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:49+0300
2025-06-19T11:49+0300
пмэф-2025
венгрия
россия
ес
петер сийярто
энергоносители
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с этим и намерен продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С точки зрения права, это серьезное нарушение европейского законодательства. Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, россия, ес, петер сийярто, энергоносители
ПМЭФ-2025, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС, Петер Сийярто, энергоносители
11:49 19.06.2025
 
Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией, заявил Сийярто

Сийярто: план ЕС по запрету российских энергоносителей нарушает правовые нормы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с этим и намерен продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"С точки зрения права, это серьезное нарушение европейского законодательства. Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Газовая труба. - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Сийярто озвучил объем реэкспортированного Венгрией газа в Словакию
11:30
 
ПМЭФ-2025ВЕНГРИЯРОССИЯЕСПетер Сийяртоэнергоносители
 
 
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