https://1prime.ru/20250619/voennye-858672276.html

Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных

Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных - 19.06.2025, ПРАЙМ

Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных

Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:45+0300

2025-06-19T14:45+0300

2025-06-19T14:45+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "19 июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в МО РФ.

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