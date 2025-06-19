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Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных
Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных
Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:45+0300
2025-06-19T14:45+0300
2025-06-19T14:45+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "19 июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в МО РФ.
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россия, украина, вс рф, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ, ВСУ
Россия вернула с украинских территорий новую группу российских военных
Россия вернула с украинских территорий российских бойцов, передав взамен солдат ВСУ
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"19 июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - добавили в МО РФ.
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