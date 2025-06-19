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"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ
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"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты
"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты
На сегодняшний день нет причин считать, что конфликт между Ираном и Израилем приведет к мировой войне. С таким утверждением в беседе с радио Sputnik выступил... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:15+0300
2025-06-19T17:16+0300
политика
иран
конфликт
третья мировая война
экспертное мнение
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день нет причин считать, что конфликт между Ираном и Израилем приведет к мировой войне. С таким утверждением в беседе с радио Sputnik выступил журналист-международник, политолог, научный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Он напомнил, что в хрестоматийном понимании "мировой войной" считается прямое вооруженное столкновение крупнейших государств, в которое вовлекаются другие страны. В истории, отметил Лукьянов, случались мировые войны и кроме Первой и Второй.Нынешняя же ситуация на Ближнем Востоке, как он считает, не ведет к началу мировой войны - ее ограничивает и сдерживает наличие у ряда стран ядерного оружия. "Если бы его (ядерного оружия - прим. ред.) не было, то мы бы уже давно имели мировую войну, потому что масштаб изменений на мировой арене соответствует тем, которые вызывали мировые войны", - подчеркнул Лукьянов.
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иран, конфликт, третья мировая война, экспертное мнение
Политика, ИРАН, конфликт, третья мировая война, экспертное мнение
17:15 19.06.2025 (обновлено: 17:16 19.06.2025)
 
"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты

Лукьянов: конфликт на Ближнем Востоке не приведет к началу мировой войны

© Фото : Скриншот видео/соцсетиУдары США по Йемену. Скриншот видео
Удары США по Йемену. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : Скриншот видео/соцсети
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день нет причин считать, что конфликт между Ираном и Израилем приведет к мировой войне. С таким утверждением в беседе с радио Sputnik выступил журналист-международник, политолог, научный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Он напомнил, что в хрестоматийном понимании "мировой войной" считается прямое вооруженное столкновение крупнейших государств, в которое вовлекаются другие страны. В истории, отметил Лукьянов, случались мировые войны и кроме Первой и Второй.
Нынешняя же ситуация на Ближнем Востоке, как он считает, не ведет к началу мировой войны - ее ограничивает и сдерживает наличие у ряда стран ядерного оружия.
"Если бы его (ядерного оружия - прим. ред.) не было, то мы бы уже давно имели мировую войну, потому что масштаб изменений на мировой арене соответствует тем, которые вызывали мировые войны", - подчеркнул Лукьянов.
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ПолитикаИРАНконфликттретья мировая войнаэкспертное мнение
 
 
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