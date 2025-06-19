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"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты

"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Если бы его не было". Мировая война не придет из Ирана, уверены эксперты

На сегодняшний день нет причин считать, что конфликт между Ираном и Израилем приведет к мировой войне. С таким утверждением в беседе с радио Sputnik выступил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T17:15+0300

2025-06-19T17:15+0300

2025-06-19T17:16+0300

политика

иран

конфликт

третья мировая война

экспертное мнение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. На сегодняшний день нет причин считать, что конфликт между Ираном и Израилем приведет к мировой войне. С таким утверждением в беседе с радио Sputnik выступил журналист-международник, политолог, научный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Он напомнил, что в хрестоматийном понимании "мировой войной" считается прямое вооруженное столкновение крупнейших государств, в которое вовлекаются другие страны. В истории, отметил Лукьянов, случались мировые войны и кроме Первой и Второй.Нынешняя же ситуация на Ближнем Востоке, как он считает, не ведет к началу мировой войны - ее ограничивает и сдерживает наличие у ряда стран ядерного оружия. "Если бы его (ядерного оружия - прим. ред.) не было, то мы бы уже давно имели мировую войну, потому что масштаб изменений на мировой арене соответствует тем, которые вызывали мировые войны", - подчеркнул Лукьянов.

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иран

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иран, конфликт, третья мировая война, экспертное мнение