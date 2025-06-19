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ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин

ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин - 19.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин

ВТБ в течение нескольких лет направит 800 миллиардов рублей на проект строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, сообщил журналистам глава | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T19:33+0300

2025-06-19T19:33+0300

2025-06-19T19:33+0300

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ в течение нескольких лет направит 800 миллиардов рублей на проект строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "800 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме финансирования проекта со стороны ВТБ. "Это многолетняя сумма, она будет 3-4 года", - уточнил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ рассчитывает получить на данный проект субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 миллиардов рублей. Правительство РФ в феврале 2024 года внесло комплекс в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ. На проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей из ФНБ будет направлено не более 900 миллиардов рублей. "Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") реализует в районе Усть-Луги в Ленинградской области проект комплекса переработки этансодержащего газа и производства СПГ. По итогам прошлого года готовность комплекса составила 46%, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. После завершения строительства комплекс должен стать вторым по величине в мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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андрей костин, втб, инвестиции, усть-луга