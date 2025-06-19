https://1prime.ru/20250619/vtb--858685376.html
ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин
ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин
ВТБ в течение нескольких лет направит 800 миллиардов рублей на проект строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, сообщил журналистам глава | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T19:33+0300
2025-06-19T19:33+0300
2025-06-19T19:33+0300
пмэф-2025
андрей костин
втб
инвестиции
усть-луга
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853864042_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_592073d7ff07df2e9be6dcdc02edecf0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ в течение нескольких лет направит 800 миллиардов рублей на проект строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "800 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме финансирования проекта со стороны ВТБ. "Это многолетняя сумма, она будет 3-4 года", - уточнил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ рассчитывает получить на данный проект субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 миллиардов рублей. Правительство РФ в феврале 2024 года внесло комплекс в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ. На проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей из ФНБ будет направлено не более 900 миллиардов рублей. "Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") реализует в районе Усть-Луги в Ленинградской области проект комплекса переработки этансодержащего газа и производства СПГ. По итогам прошлого года готовность комплекса составила 46%, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. После завершения строительства комплекс должен стать вторым по величине в мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/tsifrovoy-rubl-858674502.html
усть-луга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853864042_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_83a68ccec45f8395ba4a91ce8529ca13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин, втб, инвестиции, усть-луга
ПМЭФ-2025, Андрей Костин, ВТБ, инвестиции, Усть-Луга
ВТБ направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге, сообщил Костин
Костин: ВТБ в течение 3-4 лет направит 800 млрд рублей на проект в Усть-Луге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ в течение нескольких лет направит 800 миллиардов рублей на проект строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.
"800 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме финансирования проекта со стороны ВТБ.
"Это многолетняя сумма, она будет 3-4 года", - уточнил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ рассчитывает получить на данный проект субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 200 миллиардов рублей.
Правительство РФ в феврале 2024 года внесло комплекс в Усть-Луге в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ. На проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей из ФНБ будет направлено не более 900 миллиардов рублей.
"Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") реализует в районе Усть-Луги в Ленинградской области проект комплекса переработки этансодержащего газа и производства СПГ. По итогам прошлого года готовность комплекса составила 46%, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. После завершения строительства комплекс должен стать вторым по величине в мире.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербург и ВТБ запустят пилотные проекты по использованию цифрового рубля