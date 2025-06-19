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ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5... | 19.06.2025, ПРАЙМ
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. "В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в рамках ПМЭФ-2025. По его словам, получаемые проценты по вкладам, согласно подсчетам ВТБ, сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас это скорее инвестиция в будущее, отметил Брейтенбихер. "Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – сказал он. ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. "В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 миллиона человек", - отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, бизнес, банки, втб
Экономика, Финансы, Бизнес, Банки, ВТБ
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
ВТБ: вкладчики в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей
С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.
"В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в рамках ПМЭФ-2025.
По его словам, получаемые проценты по вкладам, согласно подсчетам ВТБ, сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян.
Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас это скорее инвестиция в будущее, отметил Брейтенбихер. "Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – сказал он.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. "В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 миллиона человек", - отмечается в релизе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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