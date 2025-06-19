https://1prime.ru/20250619/vtb-858650332.html

ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам

ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам - 19.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам

Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:02+0300

2025-06-19T09:02+0300

2025-06-19T09:02+0300

экономика

финансы

бизнес

банки

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/64/762206437_0:33:501:314_1920x0_80_0_0_a6e0f4b175e530ea0ec0686ce46a430d.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. "В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в рамках ПМЭФ-2025. По его словам, получаемые проценты по вкладам, согласно подсчетам ВТБ, сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас это скорее инвестиция в будущее, отметил Брейтенбихер. "Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – сказал он. ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. "В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 миллиона человек", - отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250616/finuslugi-858546466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, втб